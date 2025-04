Sześć najlepszych używanych aut elektrycznych. Niemieccy mechanicy polecają

Eksperci z niemieckiego automobilklubu ADAC przeanalizowali ofertę aut używanych i wybrali siedem modeli, które wyróżniają się niezawodnością, zasięgiem oraz stosunkiem jakości do ceny. Wszystkie można kupić w Polsce w cenie nieprzekraczającej 80 tysięcy złotych.

Oferta używanych elektryków jest dziś znacznie bogatsza niż jeszcze kilka lat temu. Na rynku pojawiło się wiele pojazdów pochodzących z zakończonych umów leasingowych, co zwiększyło dostępność i obniżyło ceny.

Za auto nadające się do codziennego użytku można uznać takie, które oferuje uniwersalność, odpowiednią przestrzeń, zasięg realny około 300 kilometrów (w przypadku modeli, które “oryginalnie” zapewniały większy zasięg) oraz możliwość szybkiego ładowania. Modele takie jak Tesla Model 3 czy VW ID.3 spełniają te kryteria, czyniąc je idealnymi kandydatami na pierwszy samochód elektryczny.

Jeszcze większy wybór istnieje wśród aut nadających się na drugi samochód w rodzinie lub do dojazdów do pracy. BMW i3 czy Renault Zoe, w zależności od roku produkcji i pojemności baterii, oferują realny zasięg od 150 do 300 kilometrów. W cenie poniżej 60 tys. złotych dostępnych jest wiele takich ofert.