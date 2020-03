Nie tylko Europa. Stają fabryki na całym świecie

​Włosko-amerykański koncern Fiat Chrysler (FCA) z powodu pandemii koronawirusa zamknie swoje fabryki w Europie i USA - poinformował w poniedziałek przedstawiciel włoskich związków zawodowych. Ford zawiesza produkcję w RPA, Indiach, Wietnamie i Tajlandii oraz częściowo w W. Brytanii.

Zdjęcie Fabryki motoryzacyjne stają na całym świecie /Getty Images

Koncern Ford Motor poinformował, że 21 marca zamknął fabrykę w Indiach, a produkcja zostaje obecnie zawieszona również w innych krajach. 23 i 25 marca częściowo zamknięte zostaną zakłady w Londynie i Walii.

Reklama

W ubiegłym tygodniu Ford zawiesił produkcję w Europie.



Początkowo Fiat Chrysler informował, że "zamknie większość swoich fabryk w Europie" do 27 marca. FCA jest producentem marek Fiat, Chrysler, Jeep, Maserati, Alfa Romeo, Dodge i Ram.



W ubiegłym tygodniu FCA i dwa pozostałe największe koncerny samochodowe USA - General Motors i Ford uzgodniły ze związkiem zawodowym sektora samochodowego United Auto Workers częściowe zamknięcie fabryk, dłuższe przerwy między zmianami i inne posunięcia, które miały zapobiec całkowitemu wstrzymaniu produkcji z powodu zagrożenia koronawirusem.



Fiat Chrysler, Toyota Motor, Renault, General Motors i Mercedes Benz zawiesiły też w ubiegłym tygodniu produkcję w Brazylii. Wcześniej taką decyzję podjęły Volkswagen i Volvo.



Przerwanie łańcucha dostaw z Chin i innych krajów, zamykanie fabryk z powodu braku części albo kwarantanny od kilku tygodni zmusza firmy samochodowe do zawieszania produkcji.



Grupa samochodowa PSA, produkująca między innymi marki Peugeot, Citroen i Opel, która zatrudnia we Francji 51 tys. pracowników, zamknęła swoje zakłady w Europie.