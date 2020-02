Menedżerowie przesiadają się do hybryd

Najnowsze statystyki nie pozostawiają wątpliwości - tradycyjne marki luksusowe dojechały do ściany. W ubiegłym roku odnotowały mizerne wzrosty na europejskim rynku. W siłę rośnie w zasadzie tylko Lexus - Japończyków napędza przede wszystkim duży popyt na hybrydy. Coraz chętniej przesiadają się do nich menedżerowie, którzy chcą w ten sposób pokazać, że sprawy klimatu nie są im obojętne.

Im głośniej mówi się o globalnym ociepleniu, nadmiernej emisji dwutlenku węgla (także przez samochody) i jego skutkach dla całego świata i naszej przyszłości, tym wyraźniej widać zmiany, jakie zachodzą w mentalności europejskich kierowców.

Ze statystyk stowarzyszenia ACEA zrzeszającego wszystkich największych producentów samochodów wynika, że w trzecim kwartale ubiegłego roku auta z alternatywnymi napędami (hybrydy, plug-iny i elektryki) miały już 9,4 proc. udziałów w krajach UE i EFTA. W ciągu zaledwie roku ich sprzedaż wzrosła o niemal 50 proc. Udział samych klasycznych hybryd powiększył się z 4,4 do 6,3 proc.

Papierkiem lakmusowym, który idealnie obrazuje to, jak zmienia się świadomość i oczekiwania kierowców, jest klasa premium. W myśl zasady, że przykład idzie z góry, to właśnie klienci na droższe samochody (a więc głównie menedżerowie, dyrektorzy, prezesi, członkowie zarządu, właściciele firm, przedstawiciele wolnych zawodów etc.) jako piersi zaczęli przesiadać się z klasycznych benzyniaków i diesli, do modeli o wyraźnie niższej emisji CO2 i spalin.