Mazda zastrzega nowe logo. Wrócą silniki Wankla?

Jeżeli wydaje się wam, że samochody japońskich producentów to na wskroś bezduszne, pozbawione osobowości, "urządzenia do jeżdżenia" powinniście zapoznać się z historią Mazdy. Producent, który - na przekór modzie - od lat stara się podążać własną drogą stroniąc od rozwiązań konstrukcyjnych "głównego nurtu", zastrzegł właśnie nowe logo. Czyżby Japończycy szykowali się do wielkiego powrotu silnika z wirującym tłokiem?

Zdjęcie Silnik Wankla w Mazdzie RX-8 /