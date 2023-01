Coraz więcej producentów samochodowych prowadzi badania nad paliwami syntetycznymi, które mogłyby rozwiązać kwestie zeroemisyjności, przy zachowaniu dotychczasowej technologii jednostek napędowych.

Producenci inwestują w paliwa syntetyczne

Niedawno informowaliśmy, że Porsche poczyniło kolejne kroki w ramach przełomowego projektu Haru Oni, który zakłada m.in. rozbudowę gigantycznej fabryki w Chile. Jej celem jest produkcja e-paliwa z wody oraz dwutlenku węgla, wykorzystując do tego prąd pozyskiwany z wiatru. Paliwami syntetycznymi interesuje się zresztą cała grupa Volkswagena - w tym m.in. Audi, które lat pracuje nad nimi we własnym zakresie.

Także japońscy producenci nie lekceważą tej istotnej z punktu widzenia motoryzacji kwestii. Toyota twierdzi, że przyszłość motoryzacji nie jest ograniczona tylko do aut z baterią zasilanych z gniazdka. Koncern, który od lat rozwija technologię wodorowych ogniw paliwowych niedawno zaprezentował światu eksperymentalną Toyotę GR86 na paliwo syntetyczne z biomasy.

Teraz do pościgu za nową technologią dołączyła także Mazda, która nawiązała współpracę z brytyjską firmą badawczą paliw syntetycznych Coryton.

Zdjęcie Producenci inwestują w paliwa syntetyczne / materiały prasowe

Syntetyczne paliwo równie dobre, co benzyna?

Coryton to firma, która od lat eksperymentuje z wytwarzaniem ekologicznego paliwa na zamówienie. Niedawno przedsiębiorstwo stworzyło paliwo syntetyczne, wykorzystując do tego jedynie odpady rolnicze. To właśnie ta mieszanka trafiła do testowej Mazdy MX-5.

Wyposażony w 2-litrową jednostkę spalinową roadster został zatankowany wspomnianym paliwem przed wyruszeniem w podróż po Wielkiej Brytanii. W trakcie testowego przejazdu samochód pokonał w sumie 1600 kilometrów, sprawdzając swoje możliwości m.in. na kilku słynnych torach wyścigowych. Jak twierdzi japoński producent - napędzany syntetycznym paliwem pojazd działał i zachowywał się dokładnie tak samo, jak model napędzany standardową benzyną.

David Richardson, dyrektor Coryton, nazwał test wielkim sukcesem. Mazda udowodniła, że paliwo syntetyczne może przyczynić się w równie wielkim stopniu do dekarbonizacji, co przepychana usilnie elektryfikacja. Zamiast inwestowania w zupełnie nową technologię napędów, a także sieć ładowarek, wystarczy zmienić jedynie rodzaj paliwa.

Zdjęcie Mazda pokonała w sumie 1600 kilometrów / materiały prasowe

Paliwa syntetyczne nie uratują samochodów spalinowych?

Niestety, chociaż wyniki eksperymentów z biopaliwami są nad wyraz obiecujące, paliwa syntetyczne nie mają żadnego znaczenia według obecnej legislacji.

W udzielonym niedawno Interii wywiadzie, Wojciech Halarewicz - wiceprezes Mazda Motor Europe ds. Sprzedaży i Obsługi Klientów, odpowiedzialny także za kontakty z Komisją Europejską - dał jasno do zrozumienia, że nie ma obecnie żadnych trendów, które pozwoliłyby w sposób realny wprowadzić paliwa syntetyczne i patrzyć na taką motoryzację, jako zeroemisyjną.

Takie dyskusje oczywiście się pojawiają. Sam swego czasu zarządzałem naszym przystąpieniem, jako Mazda Europe, do aliansu E-Fuel, gdzie toczyły się dojrzałe dyskusje na temat paliw syntetycznych. Są w nim obecni różni rynkowi gracze, nie tylko producenci samochodów. Natomiast obecne realia są takie, że prawo Unii Europejskiej jest jednoznaczne - idziemy w stronę elektromobilności i nie ma na ten temat dyskusji. Wojciech Halarewicz - wiceprezes Mazda Motor Europe ds Sprzedaży i Obsługi Klientów

Warto jednak dodać, że de facto głównym rynkiem dla paliw syntetycznych nie jest motoryzacja. Przede wszystkim jest to transport, a więc samochody ciężarowe, ale w dużej mierze też statki. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby zacząć je stosować powszechnie również w autach osobowych, czego dowodzą testy prowadzone przez Mazdę. Problemem może być jedynie przekonanie Komisji Europejskiej, że droga do neutralności klimatycznej nie musi prowadzić wyłącznie przez elektryfikację.

