W ramach procesu elektryfikacji Lexus zaprezentuje szereg nowych pojazdów. Pierwszym z nich będzie Lexus RZ, czyli kompaktowy SUV. Samochód nawiązuje wyglądem do obecnych modeli, zachowano np. charakterystyczną kształt klepsydry w pasie przednim. Grill nie jest jednak zbudowany z kratki, ale został wypełniony i jest jedną płaszczyzną. Powód jest prosty - nie ma potrzeby wpuszczania powietrza do chłodzenia do komory silnika, a pełny grill oznacza lepszą aerodynamikę.

Znacznie ciekawiej wygląda jednak kolejny nowy model, czyli samochód o roboczej nazwie Lexus Electrified Sport. To sportowe, dwuosobowe coupe o napędzie elektrycznym, które ma rozpędzać się do 100 km/h w około 2 sekundy. Co więcej zasięg tego samochodu ma sięgać 700 km. Model ten ma stanowić duchowego następcę kultowego Lexusa LFA.

Na konferencji pokazano również elektrycznego sedana (robocza nazwa to... Electrified Sedan), który stylistycznie jest bardzo zbliżony do coupe, oferuje jednak cztery drzwi i cztery miejsca. W dalszej kolejności na rynek ma trafić duży SUV. Pokazano prototyp tego pojazdu o dość futurystycznej stylizacji.

Nie jest to koniec planów Toyoty i Lexusa. Akio Toyoda podkreślił, że elektryczna architektura daje dużą swobodę projektowania oraz żonglowania mocą i zasięgiem. Dzięki temu można łatwo projektować samochody o bardzo różnym rozmiarze, przeznaczeniu i wyglądzie.

Akio Toyota podkreśli, że większość z pokazanych modeli to samochody, które na rynek trafią już w najbliższych latach.