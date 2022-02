Spółka ElectroMobility Poland S.A. podpisała umowę z PROCHEM S.A. o zastępstwo inwestycyjne w formule EPCM (Engineering, Procurement and Construction Management). Zakres umowy obejmuje koordynację i nadzór nad pracami budowlanymi, w tym: opracowanie projektu budowlanego oraz przeprowadzenie procesu przetargowego na wybór generalnych wykonawców zakładu produkcyjnego w Jaworznie. PROCHEM S.A. będzie także odpowiadać za uzyskanie pozwolenia na budowę (w tym m.in. decyzji środowiskowej dla inwestycji) oraz doprowadzenia do terminowego i jakościowego zakończenia wszystkich prac budowlanych, jak i odbiorowych.



Fabryka Izery - polski nadzów z PROCHEM S.A.

"Jestem przekonany, że wybór PROCHEM S.A. na inwestora zastępczego jest wyborem z naszego punktu widzenia optymalnym. Zależało nam na znalezieniu partnera, który swoim doświadczeniem i specjalizacją w kompleksowy sposób wesprze nas w obliczu wyzwań związanych z budową zakładu produkcyjnego w Jaworznie. PROCHEM S.A. ma bardzo duże doświadczenie w projektowaniu obiektów przemysłowych, czy skomplikowanych instalacji technologicznych, co jest niezwykle istotne przy skali inwestycji takiej jak nasza. Również uzgodniona formuła EPCM, w której będziemy współpracować jest dopasowana do specyfiki naszego projektu. Łączy ona odpowiedzialność inwestora zastępczego i generalnych wykonawców, co jest istotne z punktu widzenia kontroli kosztów inwestycji, specyfikacji materiałowej i standaryzacji technicznego wyposażenia zakładu, czy wymagań Spółki co do zapisów kontraktowych" - powiedział Piotr Zaremba, Prezes Zarządu ElectroMobility Poland S.A.



Izera - przynajmniej w teorii - ma trafić na rynek w 2024 roku

"W ciągu swojej 75-letniej historii PROCHEM podejmował się wielu różnych wyzwań technicznych i inwestycyjnych. Nasz potencjał i doświadczenie w projektowaniu i realizacji zakładów przemysłowych, w tym w sektorze automotive, mogą być z powodzeniem wykorzystane przy budowie obiektów produkcyjnych fabryki Izery w Jaworznie. Decyzja EMP o wyborze PROCHEM do pełnienia roli inwestora zastępczego jest tego najlepszym potwierdzeniem. Podpisana umowa obejmuje wsparcie Inwestora od etapu koncepcji technicznych do zakończenia przez Generalnych Wykonawców obiektów budowlanych, co w pełni odzwierciedla zakres kompleksowych usług, które od lat są specjalnością PROCHEM. Nasi Klienci zawsze mogą liczyć na rzetelność, doświadczenie i wiedzę inżynierską, na których od lat PROCHEM buduje swoją pozycję rynkową." - mówi Marek Kiersznicki, Prezes Zarządu PROCHEM S.A.



Fabrykę Izery zaprojektują Niemcy. Planista zakładu to Factory planner Dürr Systems AG

ElectroMobility Poland S.A. podpisała także umowę z firmą Dürr Systems AG na świadczenie usług inżynieryjnych. Do zadań planisty zakładu należy m.in. zaprojektowanie linii produkcyjnych dla fabryki Izery, opracowanie koncepcji procesu produkcyjnego dla wszystkich trzech wydziałów produkcyjnych (spawalni, lakierni i montażu), opracowanie wytycznych do projektu budowlanego w zakresie technologii produkcji, a także opracowanie wewnętrznego procesu logistycznego zakładu oraz schematów funkcjonalnych dla procesu lakierniczego wraz z systemami oczyszczania powietrza. Planowaniem zakładu zajmuje się firma Dürr Consulting, będąca częścią Dürr Systems AG.



Nazwa Izera pochodzi od gór Izerskich, co ma podkreślać związanie marki z naszym krajem. Pierwszy model jest póki co nazywany po prostu hatchbackiem, aby odróżnić go od drugiego, również jeszcze nienazwanego modelu - SUVa.

"Proces budowy zakładu produkcyjnego oraz uruchomienia produkcji łączy w sobie wiele elementów m.in.: inżynierię produkcji, procesy budowlane i uzgodnienia techniczne , wymagania środowiskowe tym samym konieczność zastosowania odpowiednich rozwiązań technologicznych w szczególności w obrębie wydziału lakierniczego czy optymalne zaplanowanie procesów logistycznych. Są one kluczowe dla prawidłowego zaprojektowania zakładu i linii produkcyjnych. W tym obszarze postawiliśmy na firmę, która jest światowym liderem rynku projektowania i dostarczania linii produkcyjnych, w szczególności dla wydziału lakierni, jak i montażu. Dürr w ramach naszej umowy we współpracy z partnerami zapewni także odpowiedni poziom kompetencji w zakresie wydziału spawalni i rozwiązań logistycznych. Współpraca z takim partnerem daje gwarancję spełnienia wysokich standardów rozwiązań technologicznych i procesowych niezbędnych w bardzo dobrze zorganizowanej branży automotive" - powiedział Cyprian Gronkiewicz, Dyrektor ds. Uruchomienia Produkcji w Spółce ElectroMobility Poland S.A.



Izera. Tu ma powstać fabryka polskiego samochodu.

Marka Dürr istnieje od 1896 roku. Dürr Systems AG jest częścią Dürr Group, jednej z wiodących na świecie firm zajmujących się inżynierią mechaniczną i przemysłową, posiadającej wybitne doświadczenie w dziedzinie automatyzacji i cyfryzacji. Firma posiada oddział w Polsce, w którym produkuje urządzenia i maszyny na potrzeby automotive, ale też projektuje np. systemy sterowani.



