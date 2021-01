Koniec produkcji Alfy Romeo Giulietta

Alfa Romeo zakończyła produkcję modelu Giulietta. Obecnie w gamie włoskiej marki pozostały tylko Giulia i Stelvio.

Alfa Romeo Giulietta debiutowała w 2010 roku. Większość producentów dokonuje zmiany generacyjnej co 6 lat, ale nie dotyczy to Włochów, którzy wyjątkowo przywiązują się do produkowanych przez siebie samochodów i niechętnie wprowadzają nowości. Przykładowo, przez 10 lat produkowano Alfę Romeo 147, która była poprzednikiem Giulietty, a sama Giulietta również po dekadzie przestała zjeżdżać z taśmy produkcyjnej i to głównie ze względu na nowe normy emisji spalin.

By je spełnić, w Giuliettę należało sporo zainwestować, a to było bezcelowe, wobec utrzymującego się od lat niskiego poziomu sprzedaży tego modelu - o ile w pierwszym pełnym roku sprzedaży nabywców znalazło niemal 80 tysięcy egzemplarzy Giulietty, to sprzedaż szybko spadła, a przez ostatnie lata utrzymywała się na poziomie kilkunastu tysięcy sztuk rocznie.



W Polsce Giulietta nigdy nie odniosła sprzedażowego sukcesu, nie zbliżając się nawet do wyników osiąganych przez modele 147 czy 156. Zwykle rocznie z salonów wyjeżdżało kilkaset sztuk.



Co dalej z Alfą Romeo? Włosi po połączeniu z koncernem PSA, mają (który to już raz?) ambitne plany. Jeszcze w tym roku zadebiutować ma kompaktowy crossover, który oparty będzie na pokazanym w 2019 roku koncepcie Tonale. Samochód prawdopodobnie będzie oparty na płycie podłogowej Jeepa Compass i Renegade, dzieląc z tymi modelami układy napędowe.



Natomiast kolejny model Alfy Romeo będzie produkowany w... Tychach. Ma to być crossover segmentu B, oparty o francuską płytę podłogową. Na tej platformie będą powstawać trzy spokrewnione modele - Fiata, Jeepa i Alfy Romeo. Produkcja tych pojazdów ma ruszyć w 2022 roku.