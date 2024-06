Spis treści: 01 Turcja chce chronić krajowy przemysł i walczyć z inflacją

Zgodnie z dekretem prezydenckim, wszystkie samochody elektryczne zakupione w Chinach zostaną objęte cłem sięgającym nawet 40 procent. Decyzja, która zacznie obowiązywać od 7 lipca 2024 roku będzie oznaczała dodatkowe opłaty w wysokości co najmniej 7 tys. dolarów od pojazdu.

Turcja chce chronić krajowy przemysł i walczyć z inflacją

Nowe rozporządzenie prezydenta Turcji ma ograniczyć import pojazdów elektrycznych z Państwa Środka i ochronić krajowy przemysł motoryzacyjny. Jednocześnie ma przyczynić się do walki z szalejącą w Turcji inflacją, która na koniec maja wyniosła oficjalnie około 75,5 proc.

Na import konwencjonalnych i hybrydowych pojazdów osobowych z Chin zostanie nałożona dodatkowa cło, aby zwiększyć i chronić malejący udział krajowej produkcji. podano w oświadczeniu ministerstwa.

Turcja nie chce chińskich samochodów. Produkuje własny

Już w ubiegłym roku Turcja podniosła cła na chińskie pojazdy elektryczne, aby wesprzeć swój pierwszy narodowy pojazd elektryczny. Konsorcjum zwane Turecką Grupą Inicjatyw Motoryzacyjnych (TOGG), zostało utworzone w połowie 2018 roku przez pięć grup przemysłowych: Anadolu Group, BMC, Kok Group, operatora telefonii komórkowej Turkcell i Zorlu Holding. Dyrektorem generalnym TOGG jest były dyrektor Bosch Gurcan Karakas, a dyrektorem operacyjnym Sergio Rocha, były dyrektor generalny General Motors Korea. Pierwszym modelem marki jest T10X - średniej wielkości SUV napędzany silnikiem elektrycznym generującym 218 KM i 350 Nm.

Zdjęcie Turcy wzięli się za tworzenie własnego elektryka. Tak wygląda Togg T10X / Informacja prasowa

Kolejny cios dla chińskiego przemysłu motoryzacyjnego

Eksperci podkreślają, że to kolejny znaczący cios dla chińskiego przemysłu motoryzacyjnego. W maju tego roku Stany Zjednoczone wprowadziły szereg rozwiązań mających chronić ich gospodarkę przed nieuczciwą konkurencją. Działania te były skierowane głównie przeciwko branży motoryzacyjnej z Państwa Środka. Przykładowo, cła na chińskie samochody elektryczne wzrosły z dotychczasowych z 25 do zawrotnych 100 proc.



Także napięcie pomiędzy Chinami a Unią Europejską rośnie w gwałtownym tempie. Od ubiegłego roku Komisja Europejska prowadzi śledztwo mające wyjaśnić sprawę chińskich subsydiów na samochody elektryczne. Jego efektem była ogłoszona 12 czerwca decyzja o nałożeniu ceł na samochody z Chin w wysokości do 38 proc . Decyzja jest tymczasowa, ale jeśli strony nie zdołają dojść do porozumienia, to wejdzie w życie na początku lipca.