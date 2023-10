Spis treści: 01 Nowy chiński koncern pojawi się w Europie. Wprowadzi trzy marki

Ze względu na niskie koszty produkcji oraz rządowe dopłaty, producenci z Chin mogą oferować w Europie znacznie tańsze samochody, niż te, które znajdują się w ofercie "tradycyjnych" europejskich marek. Firmy z Państwa Środka doskonale zdają sobie sprawę ze swojej konkurencyjności i coraz chętniej i liczniej pojawiają się na Starym Kontynencie.

Do grona obecnych już na europejskich rynkach dołączy wkrótce kolejny chiński koncern - Chery. Jak przekazał agencji Reuters, Jochen Tueting, dyrektor zarządzający Chery na Europę, koncern przygotowuje się do wprowadzenia do Europy marek OMODA i Jaecoo.

Samochody mają pojawić się na głównych rynkach Starego Kontynentu, w tym w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech czy Hiszpanii. Jeśli chodzi o oferty w kontekście napędów, klienci będą mogli liczyć na wersje elektryczne, hybrydy typu plug-in oraz odmiany spalinowe. Oferta w każdym kraju ma odpowiadać panującym w nim preferencjom dotyczącym źródła napędu. Na początku 2025 roku natomiast na rynkach Europy ma pojawić się trzecia marka koncernu Elantix. Będzie ona oferowała wyłącznie samochody elektryczne.

To jednak nie wszystko. Koncern chce, by samochody przeznaczone na rynki europejskie powstawały na Starym Kontynencie. W związku z tym rozważana jest budowa zakładu montażowego znajdującego się w Europie. Zdaniem Tuetinga decyzja może zostać podjęta już w przyszłym roku.

Samochody od Chery jeszcze w tym roku pojawią się w Europie

Chery jeszcze w tym roku zamierza wprowadzić do sprzedaży w Hiszpanii crossovera OMODA 5 z silnikiem spalinowym. Z kolei od kwietnia przyszłego roku w Niemczech model będzie sprzedawany zarówno w wersji spalinowej, jak i elektrycznej.

Należąca do Chery OMODA pojawi się również w Polsce

Warto przypomnieć, że koncern Chery zamierza wejść również na polski rynek. Należąca do niego marka OMODA niedawno zaprezentowała model 5, który również będzie pierwszym autem tego producenta oferowanym w naszym kraju. Podobnie jak w Hiszpanii, sprzedaż w Polsce chiński producent rozpocznie od wariantu spalinowego. Model wyposażony będzie w silnik benzynowy o pojemności 1,6 litra. Generuje on 197 KM i 290 Nm momentu obrotowego. Jednostka współpracuje z 7-stopniową automatyczną skrzynią DCT. Na rozpędzenie się od zera do 100 km/h samochód potrzebuje 7,8 sekundy.

Oczywiście również w przypadku naszego kraju wprowadzenie do sprzedaży najpierw wariantu spalinowego ma wynikać z preferencji Polaków. Ponadto zdaniem producenta decyzja taka jest podyktowana również stworzonymi w naszym kraju warunkami dla samochodów elektrycznych. Marka zapowiedziała, że możemy spodziewać się także wersji na prąd. Ta jednak pojawi się w polskiej ofercie nieco później.