Kia zaszalała. Pokazała trzy nowe modele, a to nie koniec planów

Spis treści: 01 Kia EV5

02 Kia EV4 Concept

03 Kia EV3 Concept

Na specjalnym wydarzeniu w Korei Kia zaprezentowała swoje plany na przyszłość. Zakładają on, że o ile w 2023 roku globalna sprzedaż samochodów elektrycznych tej marki przekroczy 250 tys. egzemplarzy, to już w 2026 roku ma to być to milion aut, co będzie wówczas stanowiło 25 proc. całej sprzedaży koncernu. Co więcej, docelowo Kia chce sprzedawać, w 2030 roku, 1,6 mln samochodów bateryjnych rocznie, co ma stanowić 38 proc. globalnej sprzedaży.

By osiągnąć takie wzrosty, Kia zamierza wprowadzić na rynek szereg nowych modeli, przy czym ich cena, jak na samochody elektryczne, ma być stosunkowo atrakcyjna.

Reklama

Kia EV5

Jako pierwszy zaprezentowano pojazd o nazwie EV5. Jest to SUV, który wyglądem nawiązuje do większego, siedmioosobowego EV9. Kia EV5 ma 4,62 m długości, 1,88 m szerokości i 1,72 m wysokości przy rozstawie osi wynoszącym 2,75 m. To oznacza, że na rynku przyjdzie mu rywalizować m.in. ze Skodą Enyaq czy Volkswagenem ID.4.

Zdjęcie Kia EV5 / materiały prasowe

Kia EV5 będzie oferowana w wersji jednosilnikowej o mocy 218 KM z bateria 58 kWh oraz w wersji Long Range z baterią 81 kWh. Ponadto dostępna będzie odmiana dwusilnikowa (drugi silnik ma moc 95 KM), z napędem wszystkich kół o mocy systemowej 306 KM. W tym samochodzie oczywiście będzie stosowana bateria 81 kWh.

Koreańczycy zapowiedzieli również, że wprowadzą kolejne modele, mniejsze od EV5, oznaczone EV4 i EV3, przy czym pokazano je na razie w wersji koncepcyjnej. Ponadto zapowiedziano premierą modelu EV2, opracowanego specjalnie z myślą o rynku europejskim. Na ten samochód będziemy musieli jednak poczekać do 2025 roku, natomiast EV3 i EV4 mają trafić do produkcji już w 2024 roku.

Zdjęcie Kia EV5 / materiały prasowe

Kia EV4 Concept

O modelach tych wiadomo na razie niewiele. EV4 Concept to kompaktowy sedan, ale z nadwoziem przypominającym raczej liftbacka czy nawet coupe. Jednym słowem jest to crossover, który trudno sklasyfikować w konkretnym segmencie. Nie ulega jednak wątpliwości, że pod względem rozmiarów EV4 będzie elektrycznym odpowiednikiem Kii Ceed.

Zdjęcie Kia EV4 Concept / materiały prasowe

Kia EV3 Concept

Natomiast Kia EV3 Concept to samochód w wersji bardzo zbliżonej do produkcyjnej. Jest to niewielki crossover, któremu na rynku przyjdzie rywalizować z samochodami pokroju Peugeota e-2008. Stylistycznie ten model również podąża śladem wyznaczonym przez Kię EV9.



Zdjęcie Kia EV3 Concept / materiały prasowe

A jakie mają być owe "atrakcyjne" ceny nowych samochodów elektrycznych Kii? Cennik EV3 ma rozpoczynać się od kwoty około 33 tys. euro, a więc 150 tys. zł. Możemy się spodziewać, że większe modele będą nieco droższe.



Zdjęcie Kia EV3 Concept / materiały prasowe

Dla porównania, ceny Kii EV9 na polskim rynku zaczynają się dziś od 324 tys. zł.