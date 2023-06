Spis treści: 01 Klienci zarzucają koncernowi “ciężkie oszustwo”

Około 1800 osób ma złożyć pozew zbiorowy do sądu we francuskim Nanterre. Zdaniem skarżących, w latach 2012-2016 Renault świadomie wprowadziło na rynek blisko 400 tys. samochodów z wadliwymi jednostkami benzynowymi 1.2 TCe. W rozmowie z agencją Reuters, Christophe Leguevaques - prawnik reprezentujący grupę - dodał, że do sporu przyłączą się także właściciele samochodów marek Dacia i Nissan.

Jak poinformowała gazeta "Le Parisien", kierowcy zarzucają koncernowi m.in. "ciężkie oszustwo", "stosowanie nieuczciwych praktyk", a nawet "zagrożenie życia". Są oni zdania, że samochody napędzane benzynowym motorem 1.2 TCe, które produkowano w latach 2012-2016, powinny zostać wycofane z rynku. Według skarżących, w silnikach dochodzi do nadmiernego zużyciem oleju, w efekcie dochodzi do przedwczesnego wyeksploatowania całej jednostki i wielu awarii.

Francuski producent potwierdził, że problem z nadmiernym zużyciem oleju rzeczywiście istniał, ale dotyczył tylko 133 050 pojazdów sprzedanych we Francji. Rzecznik marki podkreślił przy tym, że wady jednostki nie stwarzały zagrożenia dla bezpieczeństwa pasażerów. Klienci kwestionują ten punkt i zamierzają rozwiązać sprawę na drodze sądowej.

Przedmiotem sporu jest czterocylindrowy, doładowany, benzynowy silnik o oznaczeniu Renault 1.2 TCe (u Nissana - 1.2 DIG-T), który przez cztery lata był produkowany w hiszpańskich i brytyjskich zakładach. Jednostka była stosowana m.in. w następujących modelach:

Renault Megane (trzeciej i czwartej generacji),

Renault Scenic (trzeciej generacji),

Renault Captur,

Renault Clio,

Renault Kadjar,

Renault Kangoo

Dacia Duster (pierwszej i drugiej generacji),

Dacia Dokker,

Dacii Lodgy

Nissan Qashqai,

Nissan Juke

Nissan Pulsar

Mercedes Citan

