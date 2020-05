Jaka przyszłość czeka sportowe modele Porsche?

Jako członek zarządu ds. badań i rozwoju Michael Steiner odpowiada za produkcję seryjną oraz wyścigowe projekty Porsche Motorsport. W siódmym odcinku podkastu pt. „Inside E” opowiada o zmianach w branży motoryzacyjnej, o przyszłości producenta sportowych samochodów oraz o technicznych innowacjach – od sportu motorowego po rozwój produkcji.

Jak wyjaśnia podczas audycji, dołączenie zespołu Formuły E TAG Heuer Porsche do całkowicie elektrycznych Mistrzostw Formuły E ABB FIA ma wysoki priorytet i stanowi obietnicę synergii pomiędzy sportem motorowym a przyszłymi projektami w zakresie rozwoju produkcji.



- Transformację branży motoryzacyjnej postrzegamy jako szansę. Wraz z naszymi pracownikami nieprzerwanie napędzamy tę zmianę, a naszym jasnym celem jest połączenie tradycyjnych wartości Porsche z technologią jutra - powiedział Steiner. Pierwszy krok w elektryczną przyszłość nastąpił w 2015 r. dzięki projektowi Mission E. - We wrześniu 2019 r. producent wprowadził na rynek swój pierwszy samochód sportowy z napędem całkowicie elektrycznym, Porsche Taycan. - W przypadku pojazdów elektrycznych istotna jest nie tylko sama gama samochodów, ale przede wszystkim istniejąca infrastruktura ładowania - wyjaśnił Steiner. - Z tego powodu inwestujemy w elektromobilność - zarówno w nasz rozwój, jak i w rozległą sieć szybkiego ładowania.



- Sporty motorowe od zawsze były siłą napędową stojącą za seryjną produkcją Porsche - i tak pozostaje w przypadku Formuły E. Doświadczenie zdobyte w projekcie LMP1 miało znaczący wpływ na rozwój Porsche Taycan. Po projekcie Formuły E oczekujemy podobnych synergii, jak również inspiracji dla przyszłych samochodów sportowych" - powiedział Steiner. - Sportowe aspiracje są wysokie, zwłaszcza że historię Porsche kształtują niezliczone sukcesy w sporcie motorowym. Steiner jest zadowolony z dotychczasowego przebiegu debiutanckiego sezonu. Drugie miejsce w pierwszym wyścigu i pole position napełniły zespół zaufaniem co do dalszych sukcesów - zarówno na torze, jak i poza nim.



Podkast Porsche na temat Formuły E pt. "Inside E" jest nagrywany w języku angielskim i można go posłuchać w Newsroomie Porsche. Audycja jest dostępna także na innych platformach, w tym Podcasty Apple, Spotify i Podcasty Google.