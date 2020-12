Fabryka polskiego samochodu na prąd powstanie w Jaworznie. Miasto to uznano za najlepszą spośród 30 analizowanych przez ElectroMobility Poland (EMP) lokalizacji w Polsce. Ten wybór i finansowe wsparcie rządowe dla projektu umożliwią rozpoczęcie inwestycji już jesienią 2021 roku.

Dzisiaj, tj. 15 grudnia minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka, przedstawiciele ElectroMobility Poland, Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE), Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, miasta Jaworzna i Lasów Państwowych podpisali w Katowicach memorandum o współpracy przy przygotowaniu terenu pod budowę pierwszej w Polsce fabryki samochodów elektrycznych. Symboliczne "wbicie łopaty" pod inwestycję jest planowane w roku 2021.

Izera hatchback na zdjęciach 1 / 7 Nazwa Izera pochodzi od gór Izerskich, co ma podkreślać związanie marki z naszym krajem. Pierwszy model jest póki co nazywany po prostu hatchbackiem, aby odróżnić go od drugiego, również jeszcze nienazwanego modelu - SUVa. Źródło: Autor: Piotr Rejowski udostępnij

Dzięki nowej fabryce pracę znajdzie tu ok. 15 tys. osób: 3 tys. w zakładzie w Jaworznie oraz 12 tys. u dostawców i kooperantów. Produkcja aut rozpocznie się w 2024 roku.

"Wokół projektu udało nam się zjednoczyć partnerów z wielu instytucji. Dzięki połączeniu ich zaangażowania i potencjałów plan budowy fabryki zyskał realny kształt. Teraz wszystkie strony muszą intensywnie działać, aby doprowadzić do finalizacji projektu" - powiedział minister klimatu i środowiska, Michał Kurtyka. "Inwestycja jest ważnym elementem planu dla Śląska i pozwala nam rozwijać innowacyjny przemysł, który tworzy w regionie m.in. trwałe miejsca pracy. Izera jest szansą dla sprawnie funkcjonującej tu branży automotive i na wykorzystanie potencjału elektromobilności, która doskonale wpisuje się w krajobraz gospodarczy województwa - dodaje.



Minister Kurtyka zapowiada również rządowe wsparcie projektu ze względu na jego strategiczne znaczenie. - Budowanie lokalnej specjalizacji, generowanie impulsu rozwojowego dla kluczowych branż, kreowanie popytu na nowoczesne usługi oraz technologie, czy transformacja regionów jest rolą państwa. Wiele krajów wspiera kluczowe dla ich gospodarek projekty. Państwo, które myśli perspektywicznie, potrafi dostrzec rynkowe "momentum" i zdefiniować strategiczne obszary umożliwiające rozwój gospodarczy kraju. Takim właśnie jest projekt polskiej marki samochodów elektrycznych" - podkreślał.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Izera e-hatchback na filmie

"Wspieramy takie projekty jak budowa fabryki Izera w województwie śląskim, gdyż jest to strategiczne działanie łączące rozwój gospodarczy z troską o ekologię i czyste powietrze" - deklarował marszałek województwa śląskiego, Jakub Chełstowski. Zaznacza, że przyszłość regionu będzie oparta między innymi na innowacyjnych przedsięwzięciach. "Jesteśmy liderem w Europie pod kątem oferty stworzonej w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Mamy ambicje, aby w tym zrównoważonym rozwoju kwestie środowiska naturalnego, kwestie społeczne również były mocno zaakcentowane. Współpraca z administracją rządową premiera Mateusza Morawieckiego, z ministrem klimatu i środowiska Michałem Kurtyką, ze strefą ekonomiczną, samorządami i przedsiębiorcami z pewnością przyczynić się może do osiągnięcia wspólnego sukcesu. Takim bez wątpienia będzie powodzenie tego projektu, a co za tym idzie dalszy rozwój województwa śląskiego i Polski" - dodał.

Lokalizacja poprzedzona szczegółowymi analizami

Piotr Zaremba, prezes ElectroMobility Poland zwracał uwagę na czynniki, które sprawiają, że województwo śląskie jest optymalnym miejscem lokalizacji fabryki. - "Na początkowym etapie rozważaliśmy prawie 30 lokalizacji, w tym kilka na Śląsku. We współpracy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu oraz firmą doradczą specjalizującą się w podobnych procesach, dokładnie sprawdzaliśmy każdą z nich. Kluczową rolę odgrywały takie czynniki, jak: dostęp do mediów, infrastruktury drogowej, ukształtowanie i sposób użytkowania terenu oraz kwestie prawne związane z własnością gruntów. Ważna była nie tylko możliwość zbudowania fabryki, ale też odpowiedniego zalecza logistycznego i stworzenie parku dostawców w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu. Jaworzno daje największy potencjał w tym zakresie, stąd po dokładnych i szczegółowych analizach wskazaliśmy właśnie to miejsce. Dodatkową gwarancją powodzenia tego projektu są partnerzy, którzy deklarują wsparcie i zaangażowanie, aby doprowadzić inwestycję do mety. W związku z koniecznością przeprowadzenia przed rozpoczęciem budowy fabryki odpowiednich prac przygotowawczych produkcja aut rozpocznie się w 2024 roku. Jestem przekonany, że czas zainwestowany teraz zwróci się na dalszych etapach projektu" - mówił prezes Zaremba.

Województwo śląskie motoryzacyjnym sercem Polski

Fabryka będzie zlokalizowana na terenach należących do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE), skupiającej ponad 400 nowoczesnych firm, które inwestując blisko 40 mld zł. utworzyły już 80 tys. miejsc pracy.

"W strefie działają zautomatyzowane, zrobotyzowane fabryki oraz firmy specjalizujące się w inteligentnych rozwiązaniach. Nasz flagowy klaster Silesia Automotive and Advanced Manufacturing skupia obecnie ponad sto kilkadziesiąt firm motoryzacyjnych i jest w elitarnym gronie 15 Krajowych Klastrów Kluczowych" - zaznaczał Janusz Michałek, prezes KSSE. "Tu, na terenie KSSE, funkcjonuje znaczna część firm produkujących komponenty do samochodów. Nasi inwestorzy mogą stać się partnerami Izery i pomóc w tworzeniu lokalnego łańcucha dostaw. Jesteśmy motorem branży automotive. To na Śląsku bije motoryzacyjne serce Polski i chcemy, żeby było to też serce elektromobile" - podkreślał.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Izera e-SUV na filmie

Z kolei Paweł Silbert, prezydent Jaworzna zwracał uwagę, że dla miasta powstanie fabryki to korzyść nie tylko w postaci miejsc pracy i dodatkowych wpływów do budżetu, ale też naturalny element strategii przyjętej przez samorząd. Jej ważnym elementem jest rozwój nowoczesnej infrastruktury drogowej oraz elektromobilności.

"To w naszym mieście na drogi wyjechał pierwszy autobus elektryczny w Polsce - przypomina prezydent Silbert. - Byliśmy także nominowani do prestiżowej nagrody EU Urban Road Safety Award. Fabryka pierwszego polskiego samochodu elektrycznego doskonale wpisuje się w nasze działania i mamy nadzieję, że będzie pociągać za sobą kolejne szanse na rozwój naszych przedsiębiorców i mieszkańców. Materializuje się wizja Jaworzna jako regionalnego ośrodka innowacyjnego przemysłu opartego na wiedzy i technologii. Ta wizja skłaniała mnie do tego, by konsekwentnie stawiać na e-mobility, jako trend, który będzie dominował w przyszłości. Dzisiaj możemy cieszyć się sukcesem" - dodał.