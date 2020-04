Hyundai przedłuża gwarancję ponad miliona aut

Hyundai Motor ogłosił program Hyundai C A R E, wydłużający okres gwarancji samochodów Hyundai na całym świecie. Ma on na celu wsparcie kierowców, którzy mogą napotkać problemy z terminowym serwisowaniem samochodów ze względu na ograniczenia spowodowane pandemią COVID-19.

Zdjęcie /INTERIA.PL Producenci Kia bezpłatnie przedłuża gwarancję na swoje samochody

W ramach Hyundai C A R E przedłużony został okres gwarancji dla wszystkich samochodów, którym gwarancja wygasnąć miała w okresie od 1 marca do 30 kwietnia 2020 roku, do końca maja 2020 roku. Ponad 1,21 miliona samochodów ze 175 krajów kwalifikuje się do wydłużenia gwarancji w tym programie.

Reklama

Decyzja Hyundai Motor spowodowana jest wybuchem epidemii COVID-19, która sprawiła, że wiele krajów wprowadziło środki ostrożności, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się lub zamknięcie wybranych punktów usługowych. Program Hyundai C A R E da pewność Klientom, że ewentualne ograniczenia wprowadzone przez władze państwowe i mogące powodować brak możliwości odbycia wizyty serwisowej, nie wpłyną na możliwość skorzystania z gwarancji Hyundai.

- Zdajemy sobie sprawę, że wielu naszych klientów może mieć teraz ograniczony dostęp do serwisowania pojazdów. Dzięki Hyundai C A R E klienci, którzy mogli mieć wątpliwości, czy ich pojazdy będą kwalifikować się do napraw gwarancyjnych i usług powiązanych w nadchodzących miesiącach, zyskają pewność, że tak będzie. Hyundai troszczy się nie tylko o zdrowie i bezpieczeństwo klientów, ale także o dobry stan i bezpieczeństwo ich samochodów. Dodatkowo, Hyundai Motor Poland zdecydował o przedłużeniu działania bezpłatnej usługi Assistance w okresie przedłużonej gwarancji, by jeszcze bardziej zadbać o klientów w Polsce - powiedział Sebastian Cyborowski, Dyrektor Zarządzający Hyundai Motor Poland.