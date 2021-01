Fiat Panda i 500 poprawiły swoją pozycję na rynku

Pomimo trudnej sytuacji w 2020 roku, nie był on do końca zły dla Fiata. Szczególnie widać to po modelach 500 i Panda, które cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem.

Rok 2020 był dla wszystkich wyzwaniem, ale mimo to Fiatowi udało się poprawić swoją pozycję w niektórych segmentach. 500 i Panda osiągnęły ogólny udział w rynku na poziomie 35,6%, ze wzrostem o ponad 3 punkty procentowe każdy. W roku 40. urodzin, Panda odnotowała również największy udział w rynku w swojej historii: 17,8% w Europie i 47,8% we Włoszech. W tym samym czasie, 500 osiągnęła najlepszy w historii udział w rynku poza Włochami, wynoszący 19,3%.

Rok 2020 rozpoczął się od wprowadzenia na rynek nowej wersji silnikowej z jednostką 1.0, wspomaganą układem mild hybrid - w lutym trafiła do 500 i Pandy, a w maju do Lancii Ypsilon.



Rok 2020 to także rok Tipo i Pandy, które przeszły modernizację. Przede wszystkim rodzina Tipo została wyraźnie zmieniona i dołączyła do niej odmiana Cross. Z kolei gama Pandy została poszerzona o odmianę Sport. Najważniejszą nowością była jednak nowa generacja modelu 500.

Tipo odnosi sukcesy zarówno we Włoszech, jak i w regionie EMEA, gdzie przyczynił się do sukcesów Fiata, ze sprzedażą ponad 164 000 sztuk, o 6% więcej niż w 2019. Nie wspominając już o tym, że 90% jest sprzedawane poza granicami Włoch. Na przykład, we Włoszech z udziałem w rynku na poziomie 11,9%, Fiat Tipo jest drugim najlepiej sprzedającym się modelem w swoim segmencie.