Dziś produkuje iPhone'y, jutro może zacząć budować nowe modele dla VW

Jakiś czas temu informowaliśmy, że niemiecki koncern wykupił prawa do nazwy Scout, odnoszącej się bezpośrednio do jednego z najbardziej kultowych i do dziś rozpoznawanych, amerykańskich pojazdów terenowych. Właśnie pod takim nazewnictwem Volkswagen chce wprowadzić w Stanach Zjednoczonych nowe elektryczne modele.

Jak donosi serwis Automotive News, produkcją elektrycznych terenówek - a właściwie SUV-ów i wytrzymałych pickupów - może zająć się technologiczny gigant Foxconn.

Przedsiębiorstwo, które jest podwykonawcą produkcyjnym Apple i zajmuje się produkcją iPhone’ów ma na swoim koncie już kilka elektrycznych i zaawansowanych technologicznie pojazdów koncepcyjnych. Wcześniej firma była zaangażowana m.in. w budowę dużego pickupa Lordstown Endurance oraz współpracowała z amerykańską marką Fisker.

Reklama

Rozpoczęcie produkcji już za cztery lata

Zarówno Volkswagen, jak i Foxconn odmówiły komentarza w sprawie powyższych spekulacji. Na ten moment wiadomo jedynie, że nowe pojazdy o nazwie Scout będą przeznaczone głównie na rynek amerykański. Także za oceanem będzie miało miejsce ich projektowanie i konstruowanie

Pierwsze prototypy mają zostać zaprezentowane w przyszłym roku, a rozpoczęcie produkcji zaplanowano na 2026 rok.

***