Dwuletnia wypłata za pożegnanie z firmą. Redukcja etatów w fabryce Fiata

Zwolnienia w bielskiej fabryce Fiata

Jak poinformowała szefowa zakładowej NSZZ Solidarność, Wanda Stróżyk, zawarte zostało istotne porozumienie pomiędzy zarządem polskiej fabryki silników samochodowych FCA Powertrain, a stroną związkową. Negocjacje dotyczyły zapowiadanych od jakiegoś czasu zwolnień grupowych, które miały objąć w sumie 300 pracowników.

Według oficjalnego komunikatu - redukcja zatrudnienia była konieczna ze względu na wprowadzenie przez Komisje Europejską regulacji dotyczących emisji spalin silników spalinowych. Zmiany skutkowały m.in. gwałtownym spadkiem zamówień na niektóre jednostki napędowe, czego konsekwencjami było zakończenie lub ograniczenie ich produkcji. Chodzi głównie o silniki TwinAir, GSE i SDE.

W bielskim zakładzie, w którym dotychczas pracowało 800 osób, zwolnienia miały dotyczyć niemal 300.

Udało się wywalczyć porozumienie

Zarząd bielskiego przedsiębiorstwa powiadomił organizacje związkowe o zamiarze przeprowadzenia redukcji zatrudnienia. Konsultacje doprowadziły do porozumienia, które reguluje warunki dwóch form dobrowolnych odejść.

Jedna z propozycji - w ramach pakietu ochrony miejsc pracy - dotyczy osób, które zdecydują się zakończyć pracę w bielskim zakładzie, ale skorzystają z możliwości przemieszczenia do innych zakładów Grupy Stellantis. Chodzi o fabryki w Tychach i Gliwicach. Drugą opcją jest program dobrowolnych odejść, polegający na rozwiązaniu umowy o pracę.

Pracownicy, którzy skorzystają z pierwszej możliwości, otrzymają w zależności od stażu pracy odprawę w wysokości od 12 do 14 pensji. Osoby, które zdecydują się dobrowolne opuszczenie zakładów Stellantis i nie podejmą w nich pracy przez okres co najmniej pięciu lat, otrzymają odprawy w zależności od stażu - od 8 do nawet 24 miesięcznych wynagrodzeń.

Najwyższe odprawy dotyczą rzecz jasna osób, które przepracowały w fabryce 30 lat i więcej.

Wanda Stróżyk podkreśliła, że umowy w ramach programu dobrowolnych odejść rozwiązywane będą z ostatnim dniem czerwca bieżącego roku. Porozumienie podpisały wszystkie centrale związkowe działające w Powertrain.

Stellantis przestawia się na napędy zelektryfikowane

Warto przypomnieć, że jeszcze kilka lat temu fabryka w Bielsku-Białej funkcjonowała bez większych problemów. Produkowane w niej silniki były montowane m.in. w nowym modelu Jeepa – Renegade. Obecna sytuacja to efekt kontrowersyjnych zmian, które dotyczą całego przemysłu motoryzacyjnego w Europie.

Koncern Stellantis, podobnie jak inni giganci motoryzacyjni, został niejako zmuszony do przestawienia się na produkcję napędów hybrydowych oraz elektrycznych. To z kolei zawęża liczbę platform w ramach całej grupy, co z kolei skutkuje zamykaniem linii produkcyjnych, fabryk i masowymi zwolnieniami pracowników.

