Długa droga Seata do seryjnych SUVów

W latach 2016-2018 Seat wprowadził na motoryzacyjną scenę trzy zupełnie nowe SUV-y. Niewielu jednak wie, że prace nad stworzeniem SUV-a trwają od trzech dekad. Zanim na europejskie drogi wyjechała Ateca, producent zaprezentował kilka samochodów koncepcyjnych wyznaczających kierunek rozwoju segmentu.

Ateca, Arona i Tarraco - obecnie Seat ma w swojej ofercie trzy SUVy. Wszystkie po raz pierwszy wjechały do salonów w 2016 roku, choć ich historia rozpoczęła się dużo wcześniej, a kolejne etapy były wyznaczane przez samochody koncepcyjne. - Nasze prototypy charakteryzowały się sportowymi proporcjami, śmiałym designem i dopracowanymi detalami. Dynamiczny wygląd łączyliśmy z najnowocześniejszą technologią. Wszystkie te cechy można odnaleźć w SUV-ach, które ostatecznie trafiły do sprzedaży - mówi Xavier Villanueva, projektant Seata.

Projekt Marbella Playa Concept W 1991 roku, gdy w stacjach radiowych królowała Nirvana ze swoim hymnem lat 90. "Smells Like Teen Spirit", Seat zaprezentował prototyp Marbella Playa Concept na targach motoryzacyjnych we Frankfurcie. Był to projekt pick-upa stworzony z myślą o wypadach na łono natury. Od modelu Marbella wyróżniał się wysokością i maskownicą, miał silnik o mocy 40 KM i terenowy wygląd. - Charakteryzował się też żywiołowymi, młodzieżowymi kolorami i okrągłymi światłami przeciwmgielnymi z przodu - wspomina Xavier.

W 2000 roku Seat opracowywał samochód koncepcyjny, który miał uczcić 25. rocznicę otwarcia Centrum Technicznego marki. Prześwit modelu Salsa Emoción wynosił 310 mm w trybie terenowym. - W tym aucie po raz pierwszy zastosowano specyficzne boczne wtłoczenia, które później ewoluowały w modelu IBX, aby ostatecznie pojawić się znów w projekcie Arona - mówi projektant. Premiera prototypu odbyła się podczas Paris Motor Show, gdzie największą sensację wywołał silnik o mocy 250 KM. Salsa Emoción został wyposażony w trzy tryby jazdy (Off Road, Sport i Street) zintegrowane w systemie Multi Driving Concept.



W tym samym roku, w którym Steve Jobs przedstawił światu pierwszego iPhone’a (2007 rok), Seat zaprezentował Tribu na targach motoryzacyjnych w Genewie. Prototyp posiadał wszystkie najważniejsze cechy dzisiejszych SUV-ów: terenowy styl, duży prześwit i kompaktową sylwetkę. Podobnie jak w przypadku Salsa Emoción, opracowano trzy tryby jazdy: Urban, Sport i Freerun. Zaczęto też łączyć miejski charakter z napędem na cztery koła. - Z Tribu zachowały się kwadratowe nadkola, obecne w modelu Ateca oraz trójkątne tylne światła, które zainspirowały design tyłu Tarraco - dodaje Xavier.

Na początku 2011 roku SEAT ujawnił prototyp IBX. W samochodzie rozwinięto rozwiązania konstrukcyjne wprowadzone w Tribu, karoseria była jednak znacznie bardziej kanciasta i wyrazista. - Wysoki przód, kompaktowy podział pasażerski, efektowne reflektory - to tylko niektóre cechy, którymi odznaczają się również Arona i Ateca - wymienia projektant Seata. Co więcej, w IBX wykorzystano najnowocześniejszą technologię, m.in. pełne oświetlenie LED i napęd hybrydowy.

Ostatnim prototypowym SUV-em, przed debiutem Ateki, był zaprezentowany w Genewie 20V20. Model okazał się rewolucyjny ze względu na cechę, bez której nie może się już obyć żaden nowoczesny samochód - łączność z otoczeniem. Do 20V20 dołączono innowacyjne narzędzie dotykowe Personal Drive, które pełniło funkcję mobilnego systemu nawigacyjnego i pilota, którym można było zdalnie regulować klimatyzację. - Mieliśmy pomysł, aby kierowca nosił serce swojego samochodu w kieszeni - zdradza projektant.

W opowieści o długiej drodze do pierwszego SUV-a Seata nie można pominąć dwóch samochodów koncepcyjnych, w których testowano przełomowe technologie. W Altea Freetrack, aucie wystawionym po raz pierwszy na Geneva Motor Show w 2007 r., dopracowano system Multi Drive. Z drugiej strony, Leon Cross Sport, zaprezentowany we Frankfurcie w 2015 roku, połączył osiągi kompaktowego samochodu sportowego z wszechstronnością samochodu terenowego.

Choć każdy z prototypów był odrębnym rozdziałem w historii marki, wszystkie doprowadziły do powstania modeli Arona, Ateca i Tarraco. Obecnie 4 na 10 sprzedawanych przez Seata aut to SUV-y, a segment rozwija się w niezwykle szybkim tempie.

Na 2020 rok Seat zapowiada kolejną strategiczną fazę rozwoju - e-mobilność. Pierwszym modelem w elektrycznej odsłonie będzie Tarraco w wersji plug-in hybrid.