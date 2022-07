Dacia z rekordem sprzedaży. Kluczem do sukcesu przystępna cena?

Dokładnie 31,9 proc - o tyle wzrosła sprzedaż Dacii w czerwcu 2022 względem czerwca 2021. W sytuacji, kiedy większość producentów odnotowuje gigantyczne spadki, taki wynik daje rumuńskiej marce miejsce w czołówce najlepiej sprzedających się marek w Europie.

Dacia na szóstym miejscu

Pod względem liczby sprzedanych egzemplarzy Dacia zajmuje szóste miejsce w europejskim rankingu za czerwiec tego roku - tylko w czerwcu sprzedały się 58 844 Dacie. Poprzedni najlepszy wynik Dacia odnotowała w grudniu 2021, kiedy była na 9. pozycji. Następnie zaliczyła spadek, aby między majem a czerwcem 2022 nadrobić aż osiem pozycji.

W całym pierwszym półroczu Dacia sprzedała 226 160 pojazdów, czyli o 18,2 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2021 roku (191 272 samochody).

Tak dobry wynik rumuńskiej marki to nie tylko efekt wzrostu jej sprzedaży, ale i spadków, jakie odnotowują najwięksi producenci. Volkswagen, lider rankingu, sprzedał w czerwcu o 28 proc. mniej aut niż przed rokiem. Dalej mamy Toyotę ze stratą ponad 11 proc., Renault (-16,6 proc.), Peugeota (-4,8 proc.) oraz BMW (-15,6 proc.). Na szóstym miejscu jest Dacia, a pierwszą dziesiątkę zamyka Skoda, która w czerwcu sprzedała o 23,9 proc. mniej aut niż rok wcześniej.

Dacia skorzystała na kryzysie

Powodów takiej sytuacji jest kilka. Pierwszy z nich to kryzys na rynku półprzewodników, który doprowadził do zerwania łańcucha dostaw i przerw w produkcji. W efekcie salony często nie mają po prostu samochodów, które mogłyby sprzedawać. Często zdarza się, że zebrane do tej pory zamówienia równoważą lub nawet przewyższają możliwości produkcyjne na wiele miesięcy do przodu.

Kolejny problem to globalna inflacja, z którą mierzą się potencjalni klienci. Nawet, gdyby kilka miesięcy temu chcieli kupić droższe auto innej marki, to może się okazać, że przy rosnących kosztach życia w tym momencie ich na taki samochód nie stać. A jeśli z jakiegoś powodu muszą wymienić samochód i decydują się na nowe auto (używane samochody też bardzo zdrożały), wtedy naturalną koleją rzeczy jest wybór jednej z tańszych marek.

Jak widać, Dacia zyskuje na popularności dzięki swojej polityce cenowej oraz sprawnej reakcji na problemy z dostawami komponentów.

