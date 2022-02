Producent z Martorell zadebiutował na rynku motoryzacyjnym cztery lata temu. Od tego czasu powiększył gamę modeli między innymi o Formentora będącego SUV-em ze sportowym zacięciem, czy w pełni elektrycznego Borna. Teraz jednak Prezes Griffiths ogłosił nadejście nowych samochodów, w tym drugiego w pełni zelektryfikowanego modelu o nazwie Tavascan oraz sportowego pojazdu miejskiego - UrbanRebel. Pierwszy z nich ma trafić do sprzedaży w 2024 roku. Premiera drugiego jest zaplanowana na 2025 rok.

Z modelem UrbanRebel jest dodatkowo powiązany pomysł o nazwie Cupra Experience. Ma to być zupełnie nowy rodzaj wyścigów, który łączy świat rzeczywisty z wirtualnym.

Cupra Experience to zupełnie nowy format gier motorsportowych. Wykorzystując nasz w pełni elektryczny model CUPRA UrbanRebel wprowadzamy w świat CUPRA2 Experience, wyjątkowe doświadczenie związane z wyścigami, w którym pojazd, który prowadzisz, jest prawdziwy, ale to, co widzisz, istnieje w wirtualnym świecie. Antonino Labate, Dyrektor ds. Strategii, Rozwoju marki.

Przed wprowadzeniem Cupra Experience, marka sprzeda na aukcji swój pierwszy NFT UrbanRebel. Zwycięzca licytacji będzie mógł zostać pierwszym pilotem w najnowszej grze.

To jednak nie wszystko. Hiszpańska firma zapowiedziała wejście do świata metaverse za sprawą nowego projektu Metahype. Ma to być wirtualna przestrzeń, w której marki, startupy i twórcy treści będą mogły organizować różnorodne wydarzenia i doświadczenia, pozwalając innym tworzyć i dzielić się kulturą oraz projektami stworzonymi w ramach cyfrowych tokenów NFT. Osoby wchodzące do cyfrowego świata Cupry, będą mogły stworzyć swojego unikalnego avatara by następnie brać udział w wirtualnych wydarzeniach - np. prezentacjach nowych modeli samochodów.

