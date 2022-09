Citroen zmienia swoje logo. Jak wygląda i co ma wspólnego z Polską?

Oczywiście o rewolucji mowy być nie może. Logo Citroena to nadal będą dwa zęby ułożone jodełkę na kołach zębatych. Quizy Myślisz, że znasz się na samochodach? Rozpoznasz te marki po znaczkach?

Logo to zostało zaprojektowane przez samego założyciela marki, Andre Citroena, w 1919 roku. Nawiązywało do zakupionego 19 lat wcześniej w... Polsce patentu na sposób zazębiania kół w przekładniach. Zanim Citroen zajął się produkcją samochodów projektował i produkował koła zębate.

Nowe logo Citroena. Piękno w prostocie?

Nowe logo jest uproszczoną wersją obecnej wersji. Francuzi zrezygnowali z formy trójwymiarowej na rzecz prostej, dwuwymiarowej. W efekcie logo mocno nawiązujące do pierwszego historycznego znaku Citroena. Natomiast umieszczony poniżej napis Citroen jest napisany niemal identyczną czcionką, jak dotychczas, jedynie mocniej podkreśloną.

Citroen podał, że nowe logo, które ma być częścią "nowej tożsamości" francuskiej marki, po raz pierwszy pojawi się na całkowicie nowym rodzinnym modelu o napędzie elektrycznym.

Zdjęcie Nowe logo Citroena / materiały prasowe

Nowe logo częścią komunikacji marketingowej

Nowe logo będzie bazą dla całej komunikacji marketingowej Citroena. A to oznacza, że pojawi się nie tylko na samochodach, ale również w reklamach czy na salonach dealerskich. Dodatkowo pojawi się nowe hasło przewodnie marki: "Nothing Moves Us Like Citroën" (w wolnym tłumaczeniu "Nic tak nas nie porusza jak Citroen").

Zdjęcie Nowe logo Citroena / materiały prasowe

Co ciekawe, w ostatnich latach Citroen dość często decydował się na zmianę logotypu. Ostatnio zrobił to w 2016, a wcześniej - w 2009 roku.



