Chińczycy będą produkować w Polsce części do auta na prąd

Chiński inwestor otwiera zakład produkcyjny w Poznaniu; w nowej fabryce firmy Tuopu wytwarzane będą podzespoły do samochodów elektrycznych. Łączne nakłady na inwestycję sięgną 30 mln euro. W poznańskim zakładzie inwestor planuje zatrudnić 450 osób.

Zdjęcie Produkowane przez Chińczyków części trafiają do aut światowych producentów / Getty Images

Firma Toupu współpracuje ze światowymi liderami z branży motoryzacyjnej, m.in. Audi, BMW, Fiat-Chrysler, GM, Geely, Ford, Mercedes-Benz, Porsche czy Volkswagen. W poznańskim zakładzie produkowane będą ramy pomocnicze dla samochodów elektrycznych.

Jak poinformowano w przesłanym komunikacie, w fabryce zatrudnienie znajdą przede wszystkim wykwalifikowani specjaliści i inżynierowie. Jeszcze w tym roku firma chce zatrudnić 20 osób, natomiast docelowo - jak podano - w poznańskim zakładzie inwestor planuje zatrudnić 450 osób.

Nowa inwestycja powstanie na terenie Centrum Logistycznego Franowo-Żegrze w Poznaniu i będzie to pierwszy zakład produkcyjny firmy w Europie.

"Firmy z branż takich jak automotive i electromobility należą do tych, które obecnie najchętniej inwestują w Polskiej Strefie Inwestycji. Dzięki tej inwestycji, w Poznaniu może powstać kolejnych 450 nowych miejsc pracy" - podkreślił cytowany w komunikacie wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

Wicepremier wskazał, że powstanie zakładu w Poznaniu "to także dowód na to, że światowe koncerny, w tym także przedsiębiorcy z Państwa Środka - pomimo trwającej epidemii - doceniają atrakcyjność inwestycyjną naszego kraju".

"Tylko w pierwszym kwartale 2021 r. wydano blisko sto decyzji o wsparciu inwestycji o łącznej wartości blisko 4 mld zł, co świadczy o sile i potencjale polskiej gospodarki" - zaznaczył Gowin.

W wejściu na rynek inwestora wspiera Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH). Zastępca dyrektora Centrum Inwestycji w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Marcin Fabianowicz wskazał, że PAIH towarzyszyła firmie Tuopu od momentu ich decyzji o ulokowaniu inwestycji w Wielkopolsce.

"W ramach doradztwa pomogliśmy firmie nie tylko poznać narzędzia wsparcia, ale wskazaliśmy te najbardziej optymalne, dopasowane do całego projektu. Ponadto, firma mogła na nas liczyć w kontaktach z deweloperami oraz koordynacji relacji z administracją publiczną" - zaznaczył Fabianowicz.

"Zakład w Poznaniu to pierwsza fabryka firmy w Europie. Co ciekawe, wśród inwestorów chińskich obserwujemy duże zainteresowanie poddostawców części samochodowych, ale i producentów baterii i ich podzespołów do pojazdów EV. Mam nadzieję, że decyzja Tuopu będzie bodźcem dla kolejnych inwestorów, którzy rozważają realizację swoich projektów w Polsce. Z każdym miesiącem tych argumentów za Polską nam zresztą przybywa" - dodał.

W komunikacie podano, że projekt w Poznaniu będzie realizowany przez polskiego dewelopera 7R, w 7R City Park w Poznaniu-Franowie. Zakład o powierzchni ponad 30 tys. m kw. powstanie na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W fabryce ma działać wysoce zrobotyzowana linia spawalnicza.

Dyrektor Generalny Tuopu Poland Bob Zheng zaznaczył, że o ulokowaniu nowej inwestycji Tuopu w Poznaniu w dużej mierze zdecydowało strategiczne położenie Polski na mapie Europy. Jak wskazał, "na decyzję przełożyła się też świetnie rozwinięta baza poddostawców i tamtejsza infrastruktura oraz bardzo dobre zaplecze i otoczenie przemysłowe".

"Doceniamy wsparcie władz samorządowych i publicznych w całym procesie, zwłaszcza ze strony Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Wsparcie PAIH i Miasta Poznań bardzo nam pomogło, m.in. jeśli chodzi o budowanie bazy lokalnych poddostawców, ale też oferowane warunki związane z lokowaniem inwestycji w tym właśnie regionie" - podkreślił Zheng.

Z faktu zlokalizowania zakładu w stolicy Wielkopolski cieszą się także władze Poznania. Prezydenta miasta Jacek Jaśkowiak zaznaczył, że "podzespoły dostarczane przez firmę, wykorzystywane będą do budowy samochodów elektrycznych, które zyskują na popularności. Nowa inwestycja oznacza utworzenie 450 miejsc pracy, w tym wielu wyspecjalizowanych. Cieszy też chęć współpracy firmy Tuopu z regionalnymi poddostawcami".

Zastępca prezydenta Poznania Bartosz Guss zaznaczył, że władze miasta konsekwentnie starają się tworzyć w Poznaniu proinwestycyjny klimat, wspierając przedsiębiorców prowadzących swój biznes.

"Wybór stolicy Wielkopolski potwierdza, że nasz region jest atrakcyjny dla branży motoryzacyjnej. Położenie Poznania, pomiędzy Warszawą a Berlinem oraz dostęp do poddostawców w bliskim sąsiedztwie, tworzy dobry klimat do rozwoju tej branży. Od lat Poznań jest postrzegany jako tzw. +brama+ do Europy m.in. przez firmy azjatyckie" - wskazał Guss.

Ningbo Tuopu Group jest notowana na giełdzie w Szanghaju; to lider technologii w zakresie produkcji komponentów do aut, działający w branży od ponad 30 lat. Inwestor współpracuje ze światowymi liderami ze świata motoryzacji, m.in. Audi, BMW, Fiat-Chrysler, GM, Geely, Ford, Mercedes-Benz, Porsche czy Volkswagen. Siedziba firmy mieści się w Ningbo w Chinach - tam znajduje się też jedno z centrów badawczo-rozwojowych, które wspiera projekty firmy na całym świecie. Oprócz tego, fabryki, biura i centra B+R Tuopu działają w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Brazylii, Malezji, a w Europie - w Szwecji, Niemczech i we Francji.