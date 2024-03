Ceny chińskich aut w Polsce są nie do pobicia. Salony przeżywają oblężenie

Spis treści: 01 Cena i gwarancja robią różnicę. Polacy szaleją na punkcie "chińczyków"

02 Bestsellerem kompaktowy SUV. Ceny zaczynają się od 104 tys. zł

03 Polacy chcą nowych i tanich aut. Zobaczą je na Poznań Motor Show 2024

04 Poznań Motor Show 2024 - kiedy, gdzie, cena biletów

Czy chińskie samochody mogą stanowić zagrożenie dla marek europejskich? W ostatnim czasie to pytanie pada bardzo, odpowiedź zdaje się być twierdząca. Od początku 2024 roku tylko w Polsce zostało zarejestrowanych ponad pół tysiąca aut chińskich marek. Ten rok z kopyta rozpoczęła marka MG, która w pierwszych dwóch miesiącach br. sprzedała w Polsce więcej samochodów niż Fiat (353 szt.), Jeep (398 szt.) czy Mitsubishi (398 szt.).

Zgodnie z raportem przedstawionym przez Instytut SAMAR, na polskie drogi od początku roku wyjechało już 411 aut marki MG, co odpowiada obecnie 75 proc. rejestracji "chińczyków" w Polsce (razem 553 samochody). Drugie miejsce w rankingu najchętniej rejestrowanych aut z Chin w Polsce, zajął BAIC z wynikiem 86 zarejestrowanych aut. Trzecie miejsce zdobyła marka MAXUS.

Zdjęcie MG ZS to najchętniej wybierane chińskie auto w Polsce. /MG Motors /materiały prasowe Zdjęcie Zaraz za MG najchętniej wybierane są auta przynależne do koncernu BAIC. Trzecie miejsce w rankingu zajmuje MAXUS. /materiały prasowe

Bestsellerem kompaktowy SUV. Ceny zaczynają się od 104 tys. zł

Bestsellerem marki okazał się model HS - 221 sprzedanych egzemplarzy. Co stoi za sukcesem kompaktowego SUV-a z Chin? Wiele wskazuje na to, że głównym argumentem "za" jest 7-letnia gwarancja producenta oraz bardzo dobry stosunek ceny do jakości. MG HS rozmiarami plasuje się w tym segmencie co Nissan Qashqai czy Hyundai Tucson i jest dostępny z silnikiem benzynowym 1.5 o mocy 162 KM. Jego ceny zaczynają się w salonach od 103 800 zł za wariant podstawowy z manualną skrzynią biegów. Topowy wariant z lepszym wyposażeniem i automatyczną skrzynią został wyceniony na 123 500 zł.

Zdjęcie Ceny modelu MG ZS zaczynają się w Polsce od 79 800 zł / MG Motors / materiały prasowe

Drugim najlepiej sprzedającym się modelem producenta jest mniejszy MG ZS, który gra w tej samej lidze do Dacia Duster czy Suzuki Vitara. Ceny miejskiego SUV-a zaczynają się od niespełna 80 tys. złotych. Ten model występuje z benzynową jednostką 1.5 lub 1.0 turbo, opcjonalnie z automatyczną skrzynią biegów. Kompletnie wyposażony samochód z automatem kosztuje mniej niż 100 tys. zł.

Polacy chcą nowych i tanich aut. Zobaczą je na Poznań Motor Show 2024

Na tegorocznej edycji Poznań Motor Show Polacy będą mogli z bliska przyjrzeć się chińskim nowościom. W strefie wystawców pojawią się auta marek Jinpeng, MG oraz NIO. Przedstawiciele koncernu BAIC zaprezentują modele spod znaczka Beijing i Arcfox (elektryczne), zaś Chery zaprezentuje model Omoda 5 w wersji benzynowej oraz elektrycznej, a także Jaecoo 7.

Zdjęcie Maxus MIFA 9 to luksusowy van z Chin. / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

Poznań Motor Show 2024 - kiedy, gdzie, cena biletów

Tegoroczna edycja Poznań Motor Show odbędzie się na Międzynarodowych Targach Poznańskich i potrwa cztery dni od 4 do 7 kwietnia od godz. 10.00 do godz. 18.00. Pierwszy dzień (czwartek, 4 kwietnia) będzie dniem dla mediów i prasy, jednak chętni obejrzenia wystawy jako jedni z pierwszych, mają szansę zakupić bilet na dzień zamknięty (180 zł/os). Wejściówki jednodniowe na piątek, sobotę czy niedzielę są w cenie regularnej, która waha się od 25 do 55 zł.

Poznań Motor Show 2024 - cena biletów Dzień Cena regularna Cena z Kartą Dużej Rodziny Cena z kartą OK Poznań Czwartek 180 zł (Media Day) - - Piątek 50 zł 25 zł 35 zł Sobota 55 zł 30 zł - Niedziela 50 zł 25 zł 35 zł