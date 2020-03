BMW zmienia logo! Robi lepsze wrażenie?

Prostsze, bardziej "transparentne i czyste" - oto jak Bawarczycy określają swoje nowe logo. Podoba się wam?

Zdjęcie Nowe logo BMW / Frankfurt 2019 Volkswagen zaprezentował nowe logo

Jak możecie zobaczyć na powyższym obrazku, prezentującym nowe logo na koncepcyjnym i4, BMW zrezygnowało z czarnego wypełnienia. Zamiast tego nazwa marki umieszczona została na przezroczystym tle. Dlatego też częściowo za wygląd nowego emblematu będzie odpowiadał wybrany przez nas kolor lakieru.

Zmiany objęły także litery oraz biało-niebieskie wypełnienie (nawiązujące do bawarskiej flagi), które pozbawione są teraz efekty trójwymiarowego. Podobny zabieg zastosował Volkswagen, który tłumacząc przejście na białe, płaskie logo, mówił o epatowaniu otwartością i przejrzystością. Chodzi też przy okazji o zamanifestowanie zmian zachodzących w marce, związanych z przechodzeniem na elektromobilność.



Wracając jeszcze do BMW warto zauważyć, że to już szóste logo tego producenta. Do tej pory jednak były to zmiany o charakterze bardziej kosmetycznym. Teraz możemy mówić o małej rewolucji.

Który znaczek BMW podoba się wam najbardziej?