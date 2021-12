Do tej pory oferowana była tylko jedna jednostka. Silnik wykorzystany w Vantage, to nic więcej jak dobrze znana jednostka V8 biturbo o mocy 510 KM, żywcem wyciągnięta z modelu Mercedesa o oznaczeniu AMG GT. Teraz nadszedł czas na rozszerzenie palety silnikowej.



Tak jak miało to miejsce w przypadku pierwszego Vantage, cztery lata po wprowadzeniu na rynek do oferty trafi silnik V12. Nie wiadomo jednak nic więcej na temat nowej jednostki. Producent podzielił się jedynie nagraniem zawierającym dźwięk jednostki, która trafi w przyszłości do oferty.

Reklama

Prawdopodobnie to znany, chociażby z modelu DB11, silnik o pojemności 5,2 litra. Rozwija on moc 639 KM oraz 700 Nm momentu obrotowego.

Poza nagraniem nie wiadomo nic pewnego na temat nowego Vantage. Jednak ze względu na tak szczególny charakter pojazdu, może zyskać on nowy pakiet stylistyczny. Premiera samochodu przewidziana jest na 2022 rok.