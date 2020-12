Alfa Romeo wydłuża gwarancję na nowe auta

Od 1 stycznia 2021 r. Alfa Romeo wprowadza 5-letnią Przedłużoną Gwarancję Maximum Care na wszystkie nowe samochody marki z limitem przebiegu do 200 tys. km. Program jest skierowany zarówno do klientów indywidualnych, jak i firm.

Zdjęcie Alfa Romeo Stelvio /INTERIA.PL

Marka Alfa Romeo wprowadza na nowe samochody 5-letnią Przedłużoną Gwarancję Maximum Care z limitem przebiegu do 200 tys. km. Gwarancja dotyczy wszystkich sprzedanych modeli na terenie Polski od początku stycznia 2021 r., niezależnie od roku produkcji i kanału sprzedaży, a więc skorzystają z niej wszyscy klienci indywidualni i biznesowi, w tym wynajmy długoterminowe oraz floty.



5-letnia gwarancja Maximum Care obejmuje 2-letnią gwarancję fabryczną oraz rozszerzoną 3-letnią ochronę serwisową na usterki elektryczne i mechaniczne. Ogromną zaletą oferowanej usługi jest fakt, że gwarantem w całym 5-letnim okresie pozostaje FCA Poland, zamiast zewnętrznego ubezpieczyciela pokrywającego koszty napraw. Rozwiązanie to w połączeniu z bardzo szerokim zakresem gwarancji daje klientowi poczucie większej pewności i bezpieczeństwa. Powodem, dla którego marka zdecydowała się na ten ruch, jest chęć podkreślenia wysiłku włożonego przez koncern w ostatnich latach w procesy związane z projektowaniem, wytwarzaniem i obsługą samochodów Alfy Romeo.



Rafał Grzanecki, dyrektor marki Alfa Romeo w Polsce, wskazał również na inny pozytywny fakt, który wynika z wprowadzenia przez markę z Mediolanu wydłużonej gwarancji - "Poza oczywistą poprawą oferty dla naszych klientów, jaką daje nam 5-letnia gwarancja, nie bez znaczenia jest również aspekt postrzegania i wyceny samochodów Alfy Romeo przez ekspertów rynku aut używanych. Dzięki 5-letniej gwarancji, klienci kupujący dziś modele Alfy Romeo będą mogli sprzedać je za klika lat za wyższą cenę, a osoby decydujące się na wynajem długoterminowy zapłacą niższe miesięczne raty - zapewni to poprawa tzw. wartości rezydualnej, czyli realnej wartości samochodu używanego, która dzięki wydłużonej gwarancji producenta wzrośnie, a w konsekwencji utrata wartości Alfy Romeo będzie znacząco niższa".



5-letniej Przedłużonej Gwarancji Maximum Care podlega między innymi: silnik, układ kierowniczy, układ hamulcowy, układ BSG, skrzynia biegów, układ klimatyzacji, systemy ochrony i bezpieczeństwa, układ trakcji elektrycznej, układ chłodzenia i zasilania paliwem, podzespoły elektryczne, przyrządy,

przeniesienie napędu, zawieszenie, multimedia.



Usługa Maximum Care obejmuje: pełny koszt części, materiałów i robocizny niezbędnych do wykonania napraw, obsługę i naprawę na terenie Europy oraz w kilku państwach ościennych, zabezpieczenie przed inflacją, wzrostem cen części, materiałów, robocizny i podatku VAT, ważność w całej sieci serwisowej FCA marki Alfa Romeo, gwarancję stosowania oryginalnych części zamiennych.



Wyłączenia: przeglądy i obsługa okresowa, części zużywające się w ramach eksploatacji, elementy blacharskie i lakiernicze (pełen wykaz wyłączeń jest podany w Ogólnych Warunkach Maximum Care).



Ponadto Wydłużona Gwarancja umożliwia zakup pakietu odnawiającego fabryczne usługi Assistance w okresie dodatkowej ochrony tj. po pierwszych 2 latach, które obejmują naprawę pojazdu na drodze, samochód zastępczy, hotel, kontynuację podróży/powrót do domu, holowanie oraz całodobową informację przez wszystkie dni w roku, lub Assistance Light, które zapewnia pomoc na drodze i holowanie.



Warunki gwarancji dotyczące ochrony nadwozia nie ulegają zmianie i wynoszą 3 lata na powłokę lakierniczą oraz 8 lat na perforację blach w wyniku korozji.

