Amerykański urząd ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego poinformował o rozpoczęciu akcji serwisowej koreańskiego producenta. W komunikacie można wyczytać, że niektóre z egzemplarzy Hyundaia Elantry i Elantry Hybrid przeznaczonych na rynek Stanów Zjednoczonych są zagrożone awarią przedniego pasa bezpieczeństwa po stronie pasażera.

Chodzi konkretnie o usterkę występująca w mechanizmie odpowiadającym za uruchomienie napinacza. W skrajnych przypadkach może dojść do losowej eksplozji umieszczonego tam ładunku pirotechnicznego i rozrzutu metalowych elementów, które mogą poranić zarówno kierowcę jak i pasażera.

Do tej pory do serwisów zostało zaproszonych 140 klientów. Firma szczerze stwierdza, że wciąż nie ma pewności, dlaczego dochodzi do wspomnianych awarii. Wie natomiast jak temu zaradzić i cała naprawa zostanie wykonana całkowicie bezpłatnie.

Wszystkie wezwane pojazdy pochodzą z roku produkcyjnego 2021.

To nie pierwszy raz, gdy Hyundai mierzy się z tego rodzaju problemem. Wcześniej akcje serwisowe dotyczącego podobnych usterek były przeprowadzane na terenie całego świata. Dotyczyły one jednak innych modeli producenta.

