2500 Volkswagenów Grand California z Polski

​ Z fabryki Volkswagena we Wrześni wyjechała Grand California nr 2500 - poinformowała w czwartek spółka Volkswagen Poznań (VWP). Wielkopolski zakład jest jedynym w Grupie Volkswagen, produkującym ten model.

Zdjęcie Polska fabryka Volkswagena we Wrześni / Premiery Volkswagen Grand California. Kamper z Polski

Seryjna produkcja kampera rozpoczęła się we Wrześni wiosną ubiegłego roku. Tysięczny egzemplarz bazującej na modelu Crafter Grand Californii wyjechał z fabryki w listopadzie ubiegłego roku. Spółka poinformowała, że jubileuszowy pojazd nr 2500 został zamówiony przez indywidualnego klienta z Niemiec.

"Nasza fabryka jest jedyną w Grupie Volkswagen produkującą model Grand California. Jego produkcja dynamicznie się zwiększa. Zakład znany jest w całej Grupie Volkswagen z tego, że wykonuje zabudowy specjalne, zgodne z indywidualnymi potrzebami klienta. W tej chwili blisko 25 proc. naszej produkcji stanowią takie właśnie pojazdy, a najnowsza Grand California jest tego najlepszym przykładem" - powiedziała dyrektor fabryki Stefanie Hegels.



Głównymi rynkami zbytu dla Grand Californii są: Niemcy, Hiszpania i Wielka Brytania. Polska znajduje się na piątym miejscu jeśli chodzi o sprzedaż tego modelu, wyprzedzając np. Szwecję, Francję czy Włochy.



Volkswagen Poznań to największy producent samochodów w Polsce oraz największy pracodawca w Wielkopolsce zatrudniający w czterech zakładach zlokalizowanych w Poznaniu, Swarzędzu i we Wrześni 11 tys. osób.



W 2019 roku zakłady opuściło łącznie 266 127 samochodów dostawczych, modeli VW Caddy, VW Transporter, VW Crafter oraz samochodów marki MAN TGE, w tym także samochody elektryczne. Do Volkswagen Poznań należy także odlewnia, która miniony rok zamknęła wynikiem 4,2 mln wyprodukowanych komponentów aluminiowych.