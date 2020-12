Toyota sprzedała w Polsce 100 000 samochodów hybrydowych.

Pierwszym hybrydowym modelem w Polsce był prius 2. generacji, który w 2004 roku trafił do 48 polskich kierowców. Szesnaście lat później Toyota dostarcza klientom 85 hybryd dziennie i prawdopodobnie pobije w tym roku kolejny rekord sprzedaży aut z tym napędem.

Hybrydy ograniczają poziom hałasu i zanieczyszczenie powietrza generowane przez transport, co ma szczególne znaczenie w miastach. Jest to wynik niskiego zużycia paliwa oraz zdolności do poruszania się w bezemisyjnym trybie elektrycznym przez 50-80% czasu jazdy po mieście.

Hybrydy od 16 lat na polskim rynku

Kolejnym przełomem było pojawienie się w ofercie aurisa hybrid (2010) i yarisa hybrid (2012), dzięki którym po raz pierwszy napęd hybrydowy był w Polsce dostępny w popularnych modelach.

Od tamtej pory sprzedaż hybryd Toyoty nieustannie rośnie, notując co roku skoki o kilkadziesiąt, a nawet ponad sto procent.

Ogromną dynamikę wzrostu potwierdza fakt, że choć sprzedaż pierwszych 50 000 hybryd Toyoty w Polsce trwało 15 lat, drugie 50 000 tych aut Toyota sprzedała w niecałe 2 lata.

100 000 hybryd Toyoty w Polsce

Stutysięczna hybryda to corolla TS Kombi w wersji GR Sport, którą można rozpoznać po dwukolorowym nadwoziu z czarnym dachem, pełnych światłach LED, sportowych zderzakach, znaczku GR Sport na klapie bagażnika i 17-calowych felgach aluminiowych GR Sport.

Pod maską samochodu pracuje 184-konny napęd hybrydowy z silnikiem 2.0., który rozpędza auto od 0 d0 100 km/h w 8,1 s. Pomimo dużej dynamiki samochód jest oszczędny i niskoemisyjny - zużywa od 4,7 l/100 km paliwa wg WLTP i emituje od 106 g/km CO2.

Popularyzację hybryd napędza wprowadzanie na rynek kolejnych modeli z różnych segmentów - RAV4 Hybrid i C-HR Hybrid trafiły do sprzedaży w 2016 roku, zaś od 2019 roku w salonach są dostępne camry hybrid oraz corolla hybrid z nadwoziem hatchback, TS kombi i sedan.

W październiku tego roku gamę wzmocnił nowy yaris z 116-konnym napędem hybrydowym. Po tej premierze już wszystkie najważniejsze modele hybrydowe Toyoty oferowane obecnie w Polsce to auta zbudowane w architekturze TNGA z napędem hybrydowym czwartej generacji.

Hybrydy elementem strategii Beyond Zero

"Toyoty z głęboko zelektryfikowanym napędem hybrydowym to rozwiązanie, które może w znacznym stopniu przyczynić się do poprawy jakości życia w polskich miastach. Hybrydy pracują cicho, zużywają niewiele paliwa, a ich największą zaletą w miastach jest zdolność do częstej jazdy w bezemisyjnym trybie elektrycznym nawet przez 80% czasu jazdy. Gdy samochód hybrydowy jedzie na samym silniku elektrycznym, jego napęd nie wydaje prawie żadnych dźwięków i nie emituje żadnych szkodliwych substancji ani CO2. Do tego klasyczna pełna hybryda nie potrzebuje żadnej infrastruktury ładowania baterii z zewnątrz. Akumulator trakcyjny w hybrydzie Toyoty odzyskuje energię podczas hamowania i przejmuje nadwyżki energii wytwarzanej przez silnik spalinowy" - powiedział Robert Mularczyk, PR Senior Manager Toyota Motor Poland.

"Można powiedzieć, że hybrydy Toyoty czwartej generacji to samochody półelektryczne, które emitują o 90% mniej tlenków azotu NOx niż dopuszcza norma Euro 6 dla aut z silnikiem Diesla. Toyota stawia na hybrydy jako etap pośredni w realizacji strategii “Beyond Zero". Pełną realizację tej koncepcji stanowi Toyota Mirai nowej generacji, która nie tylko nie emituje żadnych spalin, ale oczyszcza powietrze podczas jazdy" - dodał Mularczyk.

Najpopularniejsze hybrydy w Polsce

Toyota C-HR zanotowała największą liczbę egzemplarzy z napędem hybrydowym, sprzedanych od początku obecności na polskim rynku, tj. od 2016 roku (20 886 egz.). Na drugim miejscu znajduje się corolla hybrid (20 060 egz.), a na kolejnych rav4 hybrid (19 716 egz.), auris hybrid (18 552 egz.), yaris hybrid (14 889 egz.), camry (4 681 egz.) i prius (1 628 egz.).

Hybrydowa corolla odniosła w Polsce ogromny sukces. Model zadebiutował w kwietniu 2019 roku i z miejsca stał się najpopularniejszą hybrydą w kraju, sprzedając w 2019 roku 10 829 egzemplarzy. W tym roku corolla utrzymuje pozycję lidera rynku hybryd, a jej łączna sprzedaż w ciągu 20 miesięcy przekroczyła 20 000 aut. Jest to drugi najlepszy wynik po toyocie C-HR hybrid.

Liderzy rynku hybryd w 2020 roku

Sprzedaż wszystkich modeli hybrydowych Toyoty od początku roku wynosi już ponad 25 000 aut, co oznacza, że najprawdopodobniej w tym roku pobije kolejny rekord - w 2019 roku salony Toyoty opuściło 26 036 hybryd. Obecnie modele hybrydowe odpowiadają za 48% sprzedaży Toyoty w Polsce.

Od stycznia do listopada tuż za corollą hybrid (9 231 egz.) znalazł się hybrydowy SUV RAV4 (6 427 egz.). Podium zamyka toyota C-HR (5 590 egz.). camry hybrid trafiła w tym roku do 2 490 kierowców, zaś yaris hybrid osiągnął wynik 2 006 sprzedanych aut.

Hybrydy realnym narzędziem walki ze smogiem

Toyota jest największym producentem samochodów hybrydowych i pionierem tej technologii.

Pierwszym seryjnym samochodem hybrydowym na rynku był model prius, który zadebiutował w 1997 roku. Do dziś na całym świecie marka sprzedała ponad 15 milionów tych aut, co pozwoliło zaoszczędzić ponad 120 milionów ton CO2. Technologia hybrydowa to realny wkład w walkę ze smogiem oraz zmianami klimatu.

Jest to szczególnie zauważalne w miastach, gdzie hybrydy Toyoty poruszają się w bezemisyjnym trybie elektrycznym przez 50-80% czasu jazdy, w zależności od modelu i generacji napędu.