Toyota bZ4X Touring dołącza do rozrastającej się gamy elektrycznych SUV-ów producenta - Urban Cruisera, C-HR+ oraz zmodernizowanego bZ4X. Nowy wariant jest nieco większy od tego ostatniego modelu. Długość wzrosła o 140 mm do 4 830 mm, a wysokość o 20 mm - do 1 670 mm. Producent podkreśla, że nowa wersja została zaprojektowana nie tylko, by uzyskać jak największą przestrzeń wewnątrz auta, ale również w bagażniku. Pojemność bagażowa wzrosła o 148 litrów, czyli o 33 proc., do 600 litrów.