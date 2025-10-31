Samochód elektryczny w formacie premium - Exlantix ES i ET debiutują w Szanghaju

W październiku Szanghaj stał się areną najważniejszych wydarzeń marki EXEED, goszcząc dwa głośne wydarzenia: EXEED International User Summit (15-16 października) i Technology & Design Future Conference (19 października). Na imprezach pojawiło się łącznie ponad 300 gości, dziennikarzy i liderów opinii z ponad 20 krajów, co pokazało rosnącą międzynarodową siłę marki, szykującej debiut w Polsce.

W centrum uwagi znalazły się dwa flagowe modele: Exlantix ES oraz Exlantix ET. Królowały one nie tylko na specjalnym pokazie, ale i na torze, zwiastując nową erę luksusu w motoryzacji. Podczas konferencji Technology & Design, która odbywała się pod hasłem "Shift to Tomorrow", producent przedstawił ponadto innowacyjną technologię Texxeract oraz nowy język projektowania oparty na koncepcji "Perpetua".

EXEED International User Summit oraz Technology & Design Future Conference

Co dla fanów motoryzacji oznacza technologia Texxeract? Przede wszystkim redefinicję standardów nowych źródeł energii w zakresie wydajności, bezpieczeństwa i osiągów. Dość powiedzieć, iż czas ładowania elektrycznych modeli marki od 20 do 80 proc. wynosi zaledwie... 10 minut. Co więcej, zaawansowane technologie i specjalny system monitoringu zapewniają solidną ochronę baterii i stabilność pracy nawet w ekstremalnych warunkach. Za sterowanie mocą odpowiada natomiast system iATS - EXEED jest jedyną marką premium z tym wyposażeniem.

Nie mniejsze wrażenie robi design, inspirowany mitem Atlantydy i ruchem fal oceanu. Poprawiona aerodynamika i płynne linie boczne łączą się tu z dynamicznym wyglądem, sugerującym sportowe osiągi modeli. Jak zapewniono na konferencji, technologia Texxeract będzie traktowana jako filar rozwoju, a nowy język projektowania "Perpetua" jako estetyczny punkt odniesienia.

Z kolei odpowiedzi na pytanie, jak się jeździ zaprezentowanymi modelami, dostarczyło drugie wydarzenie EXEED - International User Summit. W testach torowych wzięło udział 124 gości z 24 krajów i osobiście przetestowali oni kluczowe rozwiązania.

Luksusowy zielony samochód zaparkowany na tle nowoczesnego budynku, w oddali elegancki mężczyzna w garniturze schodzi po schodach w stronę pojazdu. materiały promocyjne

- Wszystkie te auta zapewniają świetne wrażenia z jazdy, każde z własnymi mocnymi stronami. ES ma futurystyczny design, ET znakomicie radzi sobie na zakrętach. Ale wszystkie łączy imponujące przyspieszenie i doskonałe prowadzenie - przekonywał Mohammad Nehad Ahmad Alomari-Zrdifd, czołowy influencer motoryzacyjny z Kataru. - Oba auta świetnie się prowadzą. ES przyspiesza bardzo szybko, ET jest bardzo komfortowe w prowadzeniu - a prędkość ładowania robi wrażenie - dodał z kolei norweski influencer motoryzacyjny, Falch Krister Riis.

Motoryzacja jutra zamknięta w aerodynamicznych kształtach: Exlantix ES oraz Exlantix ET

Exlantix ES nie powstał z myślą, by wpisywać się w obowiązujące w segmencie premium trendy. Cel był inny: ustanowienie nowych reguł poprzez połączenie mocy superauta z luksusem. Pierwszą informacją, która potwierdza te intencje, pozostaje przyspieszenie. Otóż od 0 do 100 km/h Exlantix ES rozpędza się w imponujące 3,7 sekundy. Jeśli dodamy do tego moment obrotowy sięgający 8000 Nm oraz aerodynamiczną linię nadwozia o współczynniku oporu powietrza jedynie 0,205 - wszelkie ewentualne wątpliwości zostaną rozwiane.

Pod elegancką powierzchnią kryje się zaawansowana technologia, która... myśli szybciej niż kierowca. Inteligentne zawieszenie IAS + CDC automatycznie dostosowuje wysokość prześwitu i tłumienie drogowych nierówności, zapewniając odpowiedni balans między komfortem a precyzją prowadzenia - wszystko w zależności od warunków drogowych i trybu jazdy.

Luksusowy SUV o nowoczesnym designie zaparkowany na tle minimalistycznego, przeszklonego domu, obok stoi elegancko ubrany mężczyzna, a w oddali widoczne są kontury miejskich wieżowców. materiały promocyjne

Exlantix ET to nowa definicja elektrycznego SUV-a - dynamicznego, precyzyjnego i wyjątkowo komfortowego. Zaprojektowany z myślą, by łączyć sportowy charakter z wszechstronnością, oferuje moc 353 kW i przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 4,8 sekundy.

Testowany na torze w Szanghaju, dowiódł swojej zwinności i doskonałego wyważenia, zachowując przy tym komfort godny luksusowego samochodu do wielogodzinnych podróży. Promień skrętu 5,65 metra sprawia, że ET czuje się równie dobrze w miejskim gąszczu, jak i na otwartej drodze, a adaptacyjne zawieszenie z podwójnym wahaczem gwarantuje pewność i płynność w każdych warunkach, także podczas agresywnej jazdy na torze.

Exlantix ES oraz ET występują również w wersjach hybrydowych. Uwagę warto zwrócić zwłaszcza na ET w wersji REEV, ponieważ debiutuje ona z przełomową technologią Golden Extended-Range, osiągającą 44,5 proc. efektywności silnika. Otóż jeden litr paliwa generuje tu 3,7 kWh energii elektrycznej, co pozostaje najlepszym wynikiem w swojej klasie.

Gama napędów Exlantix wpisuje się w szerszą strategię marki EXEED, która stawia na pełne spektrum nowoczesnych technologii: od hybryd plug-in (PHEV), poprzez hybrydy o rozszerzonym zasięgu (REEV), a kończąc na modelach w pełni elektrycznych (BEV). Konkretne wersje przeznaczone na rynek polski zostaną ogłoszone niebawem.

Exlantix to marka należąca do Chery Group, działająca w strukturach EXEED jako marka premium nowoczesnej mobilności. Została powołana z misją wspierania rozwoju i korzysta ze wspólnego, globalnego zaplecza badawczo-rozwojowego oraz najwyższej klasy zasobów produkcyjnych. Oferta Exlantix jest skierowana do nowego pokolenia klientów, którzy cenią innowacyjne technologie i luksus.

W Polsce marka Exlantix zadebiutuje jako niezależny brand.

Zużycie paliwa dla modelu Exlantix ES; 16.0 kWh/100 km, emisja CO2 0g/km zostały określone zgodnie z procedurą WLTP.

Zużycie paliwa dla modelu Exlantix ET: 17.7 kWh/100km; emisja CO2 0 g/km zostały określone zgodnie z procedurą WLTP.

