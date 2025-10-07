Spis treści: Jak duże jest Chery Tiggo 4? Wnętrze Chery Tiggo 4 HEV Jaki bagażnik ma Chery Tiggo 4 ? Napęd Chery Tiggo 4 HEV Ile kosztuje Chery Tiggo 4 HEV?

Jak duże jest Chery Tiggo 4?

Chery Tiggo 4 to kolejny model, którym marka chce zawalczyć o polskich klientów. Samochód ma 4 320 mm długości, 1 831 mm szerokości i 1 646 mm wysokości. Rozstaw osi z kolei to 2 610 mm.

To oznacza, że samochód plasuje się w grupie SUV-ów segmentu B, obejmującej m.in. Volkswagena T-Roca (4 373 mm długości), Renault Captura (4 239 mm) czy Toyoty Yaris Cross (4 172 mm).

Chery Tiggo 4 HEV ma 4 320 mm, co oznacza, że jest konkurentem m.in. Volkswagena T-Roca. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Wnętrze Chery Tiggo 4 HEV

Wnętrze Tiggo 4, jak na jego rozmiary, jest dość przestronne. Z przodu centralnymi punktami są dwa optycznie ze sobą połączone wyświetlacze (wskaźników i multimediów), oba o przekątnej 12,3 cala.

Producent chwali się, że dzięki procesorowi Qualcomm 8155 system inforozrywki potrafi zareagować na ponad 20 komend w ciągu 30 sekund. To ważna informacja, bowiem z jego poziomu sterujemy niemal wszystkimi funkcjami. Co prawda pod nim pozostało kilka fizycznych przełączników, ale już samą klimatyzacją (dwustrefową) sterujemy albo z poziomu wspomnianego ekranu, albo za pomocą dedykowanego panelu dotykowego.

Oczywiście użytkownicy mogą połączyć swój telefon z samochodem za pomocą Android Auto i Apple CarPlay.

Centralnym punktem wnętrza Chery Tiggo 4 HEV są dwa 12,3-calowe wyświetlacze: wskaźników i multimediów. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Konsola środkowa ma dwa poziomy. Na tym wyższym znajdziemy uchwyty na kubki, półkę na telefon czy dźwignię skrzyni biegów. Poniżej mamy sporych rozmiarów schowek.

W drugim rzędzie też trudno narzekać na przestrzeń. Miejsca na kolana i na głowę jest całkiem sporo.

Z tyłu, jak na rozmiary Tiggo 4 HEV, jest sporo miejsca. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Jaki bagażnik ma Chery Tiggo 4 ?

Chińczykom udało się wygospodarować bagażnik o pojemności 430 litrów. Jeśli to dla nas za mało, możemy złożyć tylne siedzenia. Wówczas uzyskujemy przestrzeń mogącą pomieścić 1 190 litrów. Uwagę zwraca jednak element wystający z podłogi - osłania on akumulator i ogranicza funkcjonalność bagażnika.

Bagażnik Chery Tiggo 4 HEV pomieści 430 litrów. Wystający element z podłogi ogranicza jednak funkcjonalność. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Napęd Chery Tiggo 4 HEV

Chery Tiggo 4 w Europie jest dostępne tylko w wersji HEV, a więc hybrydowej bez możliwości ładowania. Czterocylindrowy silnik benzynowy 1.5 DHE generuje 95 KM i 125 Nm. Wspomaga go jednostka elektryczna zapewniająca 204 KM i 125 Nm. Moc systemowa wynosi 163 KM i 260 Nm. Samochód rozpędza się od 0 do 100 km/h w 8,9 sekundy.

Hybrydowy układ Chery Tiggo 4 HEV oferuje systemowo 163 KM i 260 Nm. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Za magazynowanie energii odpowiada akumulator o pojemności 1,83 kWh. Producent deklaruje, że średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym (zgodnie z normami WLTP) wynosi 5,3 litra na 100 km. Przy zatankowanym do pełna zbiorniku Tiggo 4 ma przejechać do 950 km.

Chery Tiggo 4 dostępne jest w Polsce w dwóch wariantach wyposażenia. W standardowej, Essential, znajdziemy m.in.:

12,3-calowy wyświetlacz wskaźników

12,3-calowy ekran systemu multimediów

bezprzewodowa łączność z telefonem za pośrednictwem Android Auto i Apple CarPlay

materiałową tapicerkę foteli

dwustrefową klimatyzację automatyczną

kamerę cofania

czujniki parkowania z tyłu

17-calowe felgi ze stopów lekkich

W wersji Prestige uzyskujemy dodatkowo:

tapicerkę ze skóry ekologicznej

fotel kierowcy regulowany elektrycznie w sześciu kierunkach

podgrzewanie przednich foteli

czujniki parkowania z przodu

Ile kosztuje Chery Tiggo 4 HEV?

Ceny Tiggo 4 rozpoczynają się od 95 900 zł. Za wyższą odmianę wyposażenia zapłacimy 10 tys. zł więcej - 105 900 zł. Dla porównania, za Toyotę Yaris Cross z napędem hybrydowym (116 KM) zapłacimy dziś 106 300 zł w ramach ceny promocyjnej (cena katalogowa: 110 900 zł). W zamian jednak otrzymujemy auto z mniejszym ekranem multimediów, 16-calowymi kołami czy z jednostrefową klimatyzacją.

Volkswagen T-Roc drugiej generacji ze 116-konną miękką hybrydą kosztuje obecnie 122 390 zł (cena katalogowa: 130 390 zł). Znajdziemy tu jednak mniejsze, 16-calowe, felgi, automatyczną klimatyzację jednostrefową, mniejszy wyświetlacz wskaźników i multimediów. W standardowym wyposażeniu są jednak np. czujniki parkowania z przodu i z tyłu. W ofercie wciąż są jeszcze egzemplarze pierwszej generacji T-Roca, ale nie znajdziemy tam układu hybrydowego.

Renault Captur dostępne jest już od 89 900 zł, ale mowa tu o wersji benzynowej. Za miękką hybrydę trzeba zapłacić minimum 108 900 zł. Captur z pełnym układem hybrydowym kosztuje już co najmniej 122 900 zł.

Co ważne, ten napęd można nabyć decydując się minimum na drugą wersję wyposażenia, techno (hybryda nie jest dostępna w podstawowym wariancie - evolution). Znajdziemy tu m.in. 18-calowe felgi, automatyczną klimatyzację, ale też mniejsze ekrany wskaźników i multimediów.

Biorąc pod uwagę propozycję konkurencji, Chery Tiggo 4 za sprawą atrakcyjnej ceny i dobrego wyposażenia może stanowić poważne zagrożenie dla modeli Volkswagena i Toyoty.

Chery Tiggo 4 HEV kosztuje minimum 95 900 zł. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Do obsługi multimediów służy ekran o przekątnej 12,3 cala. Z jego poziomu obsługuje się znaczącą większość funkcji, w tym klimatyzację. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Klimatyzacją można sterować również z poziomu dotykowego panelu pod ekranem multimediów. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Średnie zużycie Chery Tiggo 4 HEV wynosi 5,3 litra na 100 km. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

