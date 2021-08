Czy wolno cofać na jezdni jednokierunkowej?

Felietony

To pytanie zadają sobie czasem kierowcy, zwłaszcza w sytuacji, jeżeli doszło do kolizji podczas wykonywania takiego manewru. Odpowiedź jest prosta: nie ma przepisu, który zabraniałby cofania na jezdni jednokierunkowej. Co nie znaczy, że możemy to robić w każdej sytuacji.

Zdjęcie / INTERIA.PL