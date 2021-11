Czy ograniczenie prędkości dotyczy tylko progu zwalniającego?

Ograniczenie prędkości w takim przypadku ma taki sam zakres obowiązywania, jak każde inne. Obowiązuje zatem do najbliższego skrzyżowania albo do odwołania zakazu.

Zdjęcie / INTERIA.PL

Wynika to z § 32 pkt. 2 Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych, które stanowi:

Jeżeli zakaz wyrażony przez znaki (...) B-33 nie jest uprzednio odwołany znakiem oznaczającym koniec zakazu, to obowiązuje on do najbliższego skrzyżowania; nie dotyczy to skrzyżowania na drodze dwujezdniowej, na którym wlot drogi poprzecznej znajduje się tylko z lewej strony i nie ma połączenia z prawą jezdnią.

Reklama

Zdjęcie / INTERIA.PL

Nie należy sugerować się tym, że znak ograniczenie prędkości umieszczony jest razem ze znakiem ostrzegającym o progu zwalniającym. Nie istnieje przepis, który określałby specyficzny zakres obowiązywania ograniczenia prędkości w przypadku progów zwalniających. Jednoznacznie określa to wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach (sygn. IISA/Ke386/16 z dnia 28.06.2016 r.):

"Znak A-11a "próg zwalniający" ostrzega o wypukłości na jezdni zastosowanej w celu spowolnienia ruchu pojazdów. Nie sposób zatem przyjąć, że zamiarem organizatora ruchu w zamontowaniu progów było powodowanie sytuacji, w której pojazdy będą przyspieszać po przejechaniu progu i hamować przed kolejnym progiem".

Progi zwalniające stosuje się w celu spowolnienia ruchu pojazdów na szczególnie niebezpiecznym odcinku drogi, a nie na samym progu. Zasadniczym błędem wielu kierowców jest więc natychmiastowe przyspieszanie po minięciu jednego progu i hamowaniu przy następnym.

I jeszcze jedno: wydawać by się mogło, że jeżeli przed progiem umieszczone jest ograniczenie prędkości do 30 km/h, to z taką prędkością możemy przez ten próg przejechać. Często w naszym kraju progi zwalniające budowane są na zasadzie radosnej twórczości i zdarza się, że nawet przy prędkości 20 km/h możemy na takim progu uszkodzić zawieszenie.

Polski kierowca

***