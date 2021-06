Ioniq 5 - początek rewolucji

Premiery Ioniq 5 to wielki i mocny elektryczny hatchback

Hyundai inwestuje w auta elektryczne od lat, czego efektem jest Kona electric oraz oczywiście model Ioniq. Ten drugi jest o tyle ciekawy, że powstawał według koncepcji auta ekologicznego. Dlatego też można go kupić tylko jako hybrydę, hybrydę plug-in lub elektryka.

Nic dziwnego, że model ten stał się dla koreańskiego producenta symbolem elektromobilności, więc kiedy padł pomysł stworzenia submarki, oferującej wyłącznie samochody elektryczne, jej nazwa nasuwała się sama. Pierwszym modelem owej marki jest Ioniq 5.

Auto bez wątpienia bardzo ciekawe i to nie tylko ze względu na zupełnie nową, futurystyczną stylistykę z elementami... retro (spójrzcie na pikselowy pas świetlny z tyłu). Ciekawa jest też sama koncepcja nadwozia, ponieważ na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest to kompaktowy hatchback, ale ma on ponad 4,6 m i przez producenta pozycjonowany jest jako... SUV segmentu D.

O naszych wrażeniach z jazdy Ionikiem 5, którego sprawdzamy w okolicach Walencji, przeczytacie już niebawem.

