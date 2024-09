Spis treści: 01 Nowy fragment S11 Przygodzice - Ostrzeszów Północ

02 Nowy fragment S11 Ostrzeszów Północ - Kępno Północ

03 Trwają prace nad S11 w woj. wielkopolskim

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o rozpisaniu przetargów na kolejne odcinki wyczekiwanej drogi ekspresowej S11. W przyszłości trasa połączy Pomorze Środkowe przez Piłę, Poznań i Kępno z Aglomeracją Śląską, a dojazd z Kołobrzegu do Katowic skróci się do zaledwie pięciu godzin. Obecnie kierowcy mają do dyspozycji fragment trasy o długości ponad 150 kilometrów. Wkrótce jednak dołączą do niego kolejne.

GDDKiA podkreśla, że do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE zostały już wysłane zgłoszenia o przetargach na zaprojektowanie i budowę około 30 kilometrów drogi ekspresowej S11 Ostrów Wielkopolski - Kępno. Składają się na to dwa odcinki, których realizacja została ustalona na lata 2025-2029.

Reklama