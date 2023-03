Zmiany w homologacji instalacji LPG w samochodzie. Projekt nowych przepisów

Spis treści: 01 Co określa rozporządzenie?

02 Nadal będzie można montować instalacje inne niż R115

03 Co to jest instalacja gazowa R115?

Przeniesie ona prawa i obowiązki wynikające z posiadania świadectw homologacji na zakład montujący.

W piątek na stronach RCL opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury ws. homologacji montażu dodatkowej instalacji zasilania gazem pojazdu.

Co określa rozporządzenie?

W ocenie skutków regulacji projektu (OSR) wyjaśniono, że rozporządzenie określa m.in.: zakres wymagań technicznych obowiązujących w procedurze homologacji dodatkowej instalacji zasilania gazem pojazdu; szczegółowe czynności Dyrektora TDT i służby technicznej w procedurze homologacji dodatkowej instalacji zasilania gazem pojazdu; zakres i sposób przeprowadzania badań homologacyjnych oraz kontroli zgodności montażu dodatkowej instalacji zasilania gazem pojazdu; wzory dokumentów związanych z homologacją dodatkowej instalacji zasilania gazem pojazdu; wzór tabliczki informacyjnej umieszczanej przez podmiot dokonujący montażu dodatkowej instalacji zasilania gazem.

Jak zaznaczono, obecnie obowiązująca procedura homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem nakłada na instalatora - będącego w tej procedurze właścicielem świadectwa homologacji - obowiązek sprawowania nadzoru nad zakładami montującymi, działającymi w ramach posiadanego przez tego instalatora świadectwa homologacji.

"Uzyskanie w ramach nowej procedury świadectwa homologacji montażu dodatkowej instalacji R115 przenosi prawa i obowiązki wynikające z posiadania świadectwa homologacji - na sam zakład montujący, który w tym przypadku staje się instalatorem i właścicielem świadectwa homologacji montażu dodatkowej instalacji R115" - poinformowano.

Nadal będzie można montować instalacje inne niż R115

W OSR dodano, że producenci instalacji będą mogli rozszerzyć oferty o instalacje zgodne z nową procedurą R115 oraz o części zamienne do eksploatowanych instalacji. "Tym samym nastąpi podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz nadzoru nad pozostającymi w sieci zakładami montującymi/instalatorami. Wpłynie to na zmniejszenie możliwości popełnienia błędu wynikającego z montażu w eksploatowanych pojazdach skompletowanych przez instalatora instalacji zasilania gazem, a równocześnie pozostawiona została możliwości montażu instalacji gazowej w pojazdach, dla których z ekonomicznego punktu widzenia nie będą oferowane zestawy R115" - wskazano.

"Rozwiązania prawne proponowane w nowym rozporządzeniu są powtórzeniem dotychczas obowiązujących przepisów, dodatkowo jednak uwzględniają nową - alternatywną - możliwość uzyskania świadectwa homologacji montażu dodatkowej instalacji R115" - podsumowano.



Co to jest instalacja gazowa R115?

Według regulaminu 115 EKG ONZ do konkretnego samochodu wyposażonego w konkretną jednostkę napędową można zamontować ściśle określoną kompletację samochodowej instalacji gazowej i musi być to wykonane według ścisłych procedur i zgodnie z dokumentacją montażową.

Obowiązujący w krajach Unii Europejskiej regulamin 115 EKG ONZ dokładnie precyzuje jakie wymagania powinny spełniać instalacje LPG i CNG, aby mogły zostać zamontowane w określonych modelach pojazdów. Najważniejsze kryteria stawiane instalacjom R115 to spełnienie wymagań dotyczących emisji spalin według normy EURO 4 oraz współpraca sterownika gazowego z systemem EOBD samochodu.

Regulamin 115 definiuje również części instalacji LPG, co oznacza, że do montażu można użyć tylko elementów homologowanych zgodnie z Regulaminem 115 EKG ONZ.

