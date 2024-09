Południe Polski wciąż zmaga się ze skutkami opadów niżu genueńskiego. Woda w wezbranych rzekach wylewa się z koryt, zagraża też mostom. W związku z tym służby zabezpieczają niebezpieczne okolice i uniemożliwiają przejazd zagrożonymi odcinkami dróg. Tak stało się m.in. w miejscowości Żywocice, przez którą przebiega DK45 łącząca Opole z Raciborzem. Dziś rano most na rzece Osobłodze wyglądał tak:



Choć trudno w to uwierzyć, część kierowców mimo zagrożenia lekceważy polecenia służb. Tak było w przypadku tego mostu. Jak podaje serwis ratownictwo.opole.pl, na wspomnianym wyżej fragmencie drogi krajowej nr 45 kierujący Dacią Duster nie dostosował się do poleceń strażaków, minął blokadę i próbował przejechać most, lądujące w wyrwie w asfalcie. Na szczęście nikomu nic się nie stało.



Reklama

Utrudnienia w ruchu drogowym na Opolszczyźnie

Opolski Urząd Wojewódzki opublikował listę odcinków drogowych i mostów, które zostały zamknięte do odwołania w związku z zagrożeniem powodziowym:



na wys. m. Mochów (gm. Głogówek) z powodu wysokiego stanu wody w rz. Osobłodze przejazd mostem w ciągu DK40 został tymczasowo zamknięty, do odwołania.

DK46 na wys. m. Malerzowice Wielkie (gm. Łambinowice) z uwagi na wysoki stan wody w rz. Nysa Kłodzka przejazd mostem w ciągu drogi krajowej został zablokowany, do odwołania.

gm. Otmuchów nieprzejezdne są drogi: Łąka - Kałków i Broniszowice - Śliwice. m. Kamienica uszkodzony został wał. Jezdnia została zablokowana a służby drogowe oznakowały miejsce uszkodzenia wału. m. Dzierżkowice (pow. głubczycki) zamknięty most na rz. Opawa; m. Branice, ul. Młyńska zamknięty most na rz. Opawa; m. Boboluszki, zamknięty most w kierunku Republiki Czeskiej na rz. Opawa; m. Nysa, zamknięta droga w kierunku Wyszków Śląski - Niwnica; m.Wilamowice Nyskie, Nowy Świętów zamknięty most na rz. Biała Głuchołaska; m. Biała Nyska - Siestrzechowice zamknięty most na rz. Biała Głuchołaska; m. Łąka Kałków zamknięta droga na rz. Widna; m. Nysa - Niwnica zamknięty odcinek DW 489; m. Wiechowice, zamknięty most na rz. Opawa; DW 417 Racławice - Klisino droga zamknięta; m. Siestrzechowice w kierunku Morowa, zamknięty most; m. Krasne Pole, droga nieprzejezdna; droga powiatowa relacji Ligota Bialska - Radostynia jest zalewana; m. Skrzypiec zalane drogi dojazdowe; gm. Otmuchów, droga Broniszowice - Śliwice nieprzejezdna; m. Branice, Boboluszki, Dzierzkowice zamknięte przejścia graniczne z Czechami; m. Stare Olesno nieprzejezdny most; m. Głuchołazy - zerwany most na DK40; m. Przełęk - utrudniony przejazd ze względu na wysoki stan wód; m. Rusocin - utrudniony przejazd ze względu na wysoki stan wód; DW 411 Podkamień-Przełęk - utrudniony przejazd ze względu na wysoki stan wód; DW 419 Branice-zamek - droga zamknięta, DW 414 Dobreszowice-Lubrza - droga zamknięta; Skrzyżowanie dróg DW494/493 w Oleśnie zostało zamknięte z powodu zalania wodą; m. Prudnik, m. Łąka Prudnicka DK40 - most na rz. Prudnik został tymczasowo zamknięty; Most na drodze wojewódzkiej nr 414 Łącznik - Pogórze zamknięty DK 45 w m. Krapkowice zablokowana do odwołania M. Opole zamknięty odcinek Obwodnicy Północnej Opola od węzła Sobieskiego do ronda przy Makro oraz ul. Spokojnej w ciągu ul. Jagiełły na moście na rzece Mała Panew