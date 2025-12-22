W skrócie Prezydent podpisał nowele zaostrzającą przepisy drogowe. Nowe przewidują dożywotnią utratę prawa jazdy dla osób łamiących sądowe zakazy prowadzenia pojazdów.

Wprowadzone zostały surowe kary za drift i udział w nielegalnych wyścigach.

Organizacja niezarejestrowanych zlotów samochodowych grozi wysokimi grzywnami.

Najwięcej kontrowersji w nowych przepisach wzbudza nowe brzmienie art. 178d Kodeksu karnego - typizujące przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Zgodnie z jego treścią na taką karę naraża się kierowca, który łącznie dopuszcza się:

prowadzenia pojazdu z rażąco nadmierną prędkością,

rażącego naruszenia "innych przepisów o ruchu drogowym",

narażenia innego człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub uszczerbku na zdrowiu.

W takich przypadkach sąd obligatoryjnie orzekać będzie również przepadek pojazdu na rzecz Skarbu Państwa. Sam przepadek będzie teraz możliwy także wtedy, gdy sprawca był trzeźwy, ale kierował pojazdem mimo obowiązującego zakazu.

Dotkliwe kary za drift i nielegalne wyścigi

Podpisana właśnie nowela wprowadza też definicje "driftu" i "nielegalnego wyścigu". Zgodnie z przyjętym prawem nielegalny wyścig to:

rywalizacja co najmniej dwóch kierowców, którzy chcą pokonać określony odcinek drogi w jak najkrótszym czasie i z naruszeniem zasad bezpieczeństwa drogowego.

Samo organizowaniu lub prowadzenie nielegalnego wyścigu pojazdów mechanicznych lub uczestniczenie w nielegalnym wyścigu pojazdów mechanicznych jako kierowca (prowadzący pojazd mechaniczny) będzie zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Driftem jest natomiast:

celowe wprowadzenie pojazdu w poślizg lub doprowadzenie do utraty styczności z nawierzchnią, chociażby jednego z kół pojazdu, wykonane w trakcie ogólnodostępnego zgromadzenia, bez wymaganego zezwolenia.

Zgodnie z tą definicję, za drift może teraz zostać ukarany np. motocyklista jadący na jednym kole.

Za driftowanie lub nielegalne wyścigi na drodze publicznej (w zależności od klasyfikacji - przestępstwo lub wykroczenie) kierowca ukarany zostanie grzywną w wysokości od 1500 zł. Czasowo straci też prawo jazdy na okres 3 miesięcy.

Nawet 5000 zł grzywny za nielegalne zloty

Kontrowersyjny zapis mówi o konieczności wcześniejszego zawiadamiania gminy o spotkaniach właścicieli, posiadaczy lub użytkowników pojazdów samochodowych na otwartej lub ogólnodostępnej przestrzeni. Ściślej - chodzi o spotkania, których celem jest prezentacja "pojazdów samochodowych w liczbie większej niż 10, w szczególności wprowadzonych w nich modyfikacji".

Uczestnikom lub organizatorom takich "nielegalnych" zlotów, które nie zostaną zgłoszone organom gminy, grozić będzie kara grzywny. Za uczestnictwo w nielegalnym zlocie lub wyścigu (w charakterze widza) grozić ma grzywna w wysokości do 5000 zł.

Tysiące kierowców na zawsze stracą prawo jazdy

Nowe przepisy mają też zamknąć drogę za kierownicę osobom łamiącym sądowe zakazy prowadzenia pojazdów. Przypomnijmy - te w przeważającej większości - orzekane są za jazdę "po alkoholu".

Zgodnie z polskimi przepisami już przekroczenie dopuszczalnego prawem limitu 0,2 promila oznacza dla kierowcy nie tylko grzywnę, ale też najczęściej trwający sześć miesięcy - sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. W ubiegłym roku na ich łamaniu przyłapano w Polsce ponad 13 tys. kierowców.

Jeżeli czyn polegał na niezastosowaniu się do zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych (art. 244 K.k.) sprawca przestępstwa będzie teraz objęty obligatoryjnym dożywotnim zakazem prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych

Dożywotnio prawo jazdy stracą też m.in.:

sprawcy wypadków w czasie nielegalnego wyścigu,

sprawcy wypadków będących pod wpływem środka odurzającego,

sprawcy wypadków, którzy zbiegli z miejsca zdarzenia lub spożywali alkohol/ środek odurzający po popełnieniu czynu a przed poddaniem badaniu

Przepisy zasadniczo wejdą w życie po 30 dniach od ich ogłoszenia. Wyjątkiem są zapisy dotyczące driftu, które wejdą w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia noweli.

