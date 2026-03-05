Nic dziwnego, że kupujący podchodzą do takich transakcji z dużą ostrożnością. 65 proc. osób deklaruje, że bardzo obawia się oszustwa przy zakupie samochodu używanego, a tylko niewielka część twierdzi, że nie ma takich obaw. Z badania przeprowadzonego przez Carfax wynika, że 16 proc. kupujących padło ofiarą poważnego oszustwa przy zakupie auta, a kolejne 28 proc. spotkało się z drobniejszymi manipulacjami podczas transakcji. Co gorsza, część problemów może wychodzić na jaw dopiero po pewnym czasie.

Najczęstsze oszustwa przy sprzedaży samochodów używanych

Najpoważniejsze problemy dotyczą sytuacji, w których kupujący dowiadują się o rzeczywistej historii pojazdu dopiero po transakcji. W badaniu wskazano kilka najczęstszych przykładów takich oszustw.

Do poważnych przypadków zaliczają się m.in. sprzedaż auta z mocno zmanipulowanym przebiegiem, ukrywanie poważnych uszkodzeń powypadkowych, nieujawnione zastawy lub inne obciążenia prawne pojazdu, a nawet próby sprzedaży samochodu kradzionego albo z tzw. sklonowanym numerem VIN.

Jednym z najbardziej rozpowszechnionych mechanizmów jest manipulowanie przebiegiem. Cofnięcie licznika nawet o kilkadziesiąt tysięcy kilometrów może znacząco zwiększyć wartość auta w ogłoszeniu. Dla kupującego oznacza to jednak znacznie większe ryzyko awarii i wyższe koszty eksploatacji, ponieważ faktyczne zużycie samochodu jest znacznie większe niż wynika z dokumentów.

Równie częste są próby ukrywania historii wypadkowej pojazdu. Samochody po poważnych kolizjach trafiają na rynek po naprawach blacharskich i lakierniczych. Jeśli naprawa została wykonana nieprawidłowo, może to wpływać nie tylko na wartość auta, ale także na bezpieczeństwo jazdy.

Inną praktyką jest manipulowanie historią serwisową. W wielu ogłoszeniach pojawiają się informacje o "pełnej dokumentacji" lub "książce serwisowej", które w rzeczywistości nie zawsze odzwierciedlają faktyczną historię eksploatacji pojazdu.

Dlaczego rynek aut używanych w Polsce jest ryzykowny

Specyfika polskiego rynku wtórnego sprawia, że kupujący muszą zachować szczególną ostrożność. Duża część samochodów sprzedawanych w kraju pochodzi z importu, głównie z Europy Zachodniej. W wielu przypadkach oznacza to, że historia pojazdu jest rozproszona w kilku różnych systemach lub bazach danych.

Dodatkowym problemem jest fakt, że auta trafiające na rynek wtórny często mają już za sobą wiele lat eksploatacji. Starsze samochody mogą mieć niepełną dokumentację, a ich stan techniczny bywa trudniejszy do oceny podczas krótkich oględzin.

W praktyce oznacza to, że kupujący często musi polegać na informacjach przekazywanych przez sprzedawcę oraz na własnej ocenie stanu pojazdu.

Dlaczego kierowcy nadal dają się oszukać przy zakupie auta

Choć świadomość ryzyka rośnie, część kupujących wciąż podejmuje decyzje zbyt szybko. Dużą rolę odgrywa cena - atrakcyjna oferta potrafi skutecznie obniżyć czujność kupującego.

Badanie pokazuje jednak ciekawą sprzeczność. Z jednej strony ponad 70 proc. osób deklaruje, że przed zakupem sprawdzi historię pojazdu lub dokumenty, z drugiej strony 8 proc. przyznaje, że w ogóle nie zamierza tego robić.

W wielu przypadkach kupujący kierują się zaufaniem do ogłoszenia lub zapewnień sprzedawcy. Zdjęcia samochodu i opis w internecie mogą sprawiać wrażenie wiarygodnych, choć nie zawsze oddają rzeczywisty stan pojazdu.

Nie bez znaczenia jest również brak wiedzy technicznej. Ocena samochodu wymaga doświadczenia i często specjalistycznych narzędzi diagnostycznych, których większość kupujących nie posiada.

Konsekwencje zakupu auta z ukrytą historią

Konsekwencje zakupu samochodu z ukrytymi wadami mogą być bardzo kosztowne. W przypadku manipulacji przebiegiem właściciel może szybko przekonać się, że auto wymaga drogich napraw wynikających z rzeczywistego zużycia podzespołów.

Jeśli samochód miał poważną historię wypadkową, jego wartość rynkowa może być znacznie niższa niż wynikało to z ceny zapłaconej przy zakupie. W skrajnych przypadkach mogą pojawić się także problemy prawne - na przykład gdy okaże się, że pojazd był kradziony lub posiada nieuregulowany status własności.

Dlatego zakup samochodu używanego wymaga dziś znacznie większej ostrożności niż jeszcze kilkanaście lat temu. Dla wielu kierowców taka transakcja jest jedną z największych decyzji finansowych, dlatego dokładna weryfikacja historii pojazdu i jego stanu technicznego staje się coraz ważniejszym elementem całego procesu zakupu.

