Z Warszawy do Wrocławia z pominięciem A2. Tak ma wyglądać nowa trasa

Wielkie zmiany w kraju. Nowy łącznik drogi S8

Z Warszawy do Wrocławia (i odwrotnie) jedzie się całkiem komfortowo i szybko, jednak najsłabszym ogniwem są często obciążone autostrady A1 i A2. To właśnie tam często spotykamy się z utrudnieniami czy gęstym ruchem. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ma jednak pomysł, jak można skrócić czas dojazdu i poprawić jakość podróży ze stolicy na Dolny Śląsk. Niebawem ruszą prace nad nowym łącznikiem drogi ekspresowej S8.

Warszawa-Wrocław bez autostrad? GDDKiA ma plan

Nowa droga, której planowaniem i budową zajmie się Transprojekt Gdański, będzie miała gigantyczny wpływ na połączenie z Warszawy do Wrocławia. Aktualnie większość kierowców jadących z Dolnego Śląska kieruje się do węzła Łódź Południe i wybiera dalszą trasę do stolicy przez autostradę A1, biegnącą przez mocno obciążoną ruchem A2.

GDDKia jest przekonane, że połączenie S8 do okolic Tomaszowa Mazowieckiego znacząco ułatwi podróż, przejmując część ruchu z bardzo zatłoczonej autostrady A2 (na odcinku Łódź - Warszawa), a także z autostrady A1, między węzłem Łódź Południe i Piotrkowem Trybunalskim.

Zdjęcie Nowy łącznik drogi S8. Z Wrocławia do Warszawy z pominięciem autostrady A2 / GDDKiA / GDDKiA

Przebudowa S8 przyniesie więcej dobrego

Jak wynika ze wstępnych planów, nowy 60-kilometrowy łącznik przyniesie korzyści także mieszkańcom innych województw. Dalsza część nowej trasy do planowanego węzła Kozenin u zbiegu S12 i S74 usprawni również przejazd od strony Wielkopolski w kierunku woj. świętokrzyskiego i podkarpackiego.

Zgodnie ze specyfikacją podaną przez GDDKiA, łącznik między węzłami Łódź Południe i Kozenin, to 60 kilometrów dwujezdniowej drogi ekspresowej o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku. Droga będzie wyposażona w bezkolizyjne węzły drogowe, nowoczesny system zarządzania ruchem, a także wszelkie instalacje służące ochronie środowiska.

Kiedy pojedziemy nowym odcinkiem S8: Łódź Południe - Kozenin?

Według wstępnych założeń, o których informował serwis lodz.pl, po opracowaniu opracowaniu studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej pierwsze pozwolenia na budowę powinny być uzyskane w 2025 r. Wówczas będzie możliwe ogłoszenie przetargu na projekt docelowy i budowę trasy.