Busy jeździły niemal puste - w trzy dni przewiozły około 110 osób, podczas gdy do bryczek ustawiano się w kolejkach liczących 200 osób. Powód? Cena. Przejazd elektrycznym busem z Zakopanego do Włosienicy i z powrotem kosztował nawet 200 zł za osobę, a dla czteroosobowej rodziny - nawet 760 zł.

Turyści nie przebierali więc w słowach - "za te pieniądze to można pojechać do Krakowa i z powrotem", komentowali w sieci. Rzeczywiście, cennik był absurdalny. Dla porównania: przejazd konną bryczką na tej samej trasie to 100 zł w górę, 70 zł w dół. Czyli taniej, a przy okazji - atrakcja sama w sobie.