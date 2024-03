Wypił do obiadu i nie opanował Mustanga. Kamery uchwyciły wielki finał

W czeskiej miejscowości Hradec Kralove doszło do niebezpiecznego, i dość widowiskowego, zdarzenia. Kierowca żółtego Forda Mustanga nie opanował go na skrzyżowaniu, w czym z pewnością nie pomogły mu promile w organizmie. Policja udostępniła nagranie pokazujące, jak do tego doszło.

Zdjęcie Moc Mustanga go przerosła. Urodzinowa przejażdżka zakończyła się fiaskiem/policie.cz/ /