Wybuch gazu rozerwał auto na strzępy. Wtedy okazało się, co ukrywała kierująca

Wypadki chodzą po ludziach, jednak w tym przypadku interweniowała karma. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na argentyńskiej stacji benzynowej na drodze prowadzącej z miejscowości Oran do miejscowości Salta. Niedługo przed północą pod dystrybutorem zatrzymał się srebrny Ford Focus, z którego wysiadła kobieta i trójka dzieci.

Ford nie przetrwał wybuchu gazu CNG

Wszyscy pasażerowie - zgodnie z obowiązującymi przepisami - na czas tankowania opuścili samochód ze względów bezpieczeństwa. Przy okazji był to świetny moment na rozprostowanie nóg. Jak się później okazało, lepszej decyzji nie mogli podjąć. W zatankowaniu pojazdu kobiecie pomógł nieświadom zagrożenia pracownik stacji.

Reklama

Wideo youtube

Cały proces zajmuje kilkadziesiąt sekund. Kiedy pracownik obsługi wrócił pod dystrybutor, auto w ułamku sekundy eksplodowało. Tylna część pojazdu, gdzie znajdował się zbiornik CNG, na skutek silnej eksplozji, po prostu przestaje istnieć.

Policjantka okazała się przemytniczką

Z samochodu został tylko wrak, ale szczęśliwie nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Niedługo po całym incydencie na miejsce przybyły służby mundurowe. Policjanci szybko połączyli kropki i zrozumieli, co tutaj się wydarzyło. Na miejscu eksplozji funkcjonariusze znaleźli bowiem narkotyki. Wynika, że była to kokaina - w toku śledztwa ustalono, że nawet do 20 kg “towaru" zostało schowanego w zbiorniku, który eksplodował.

Kierująca do niczego się nie przyznała. Stwierdziła bowiem, że auto nie było jej własnością, tak samo jak narkotyki rozsypane wokół wraku Focusa. Została aresztowana i grożą jej długie lata więzienia. Jakby tego było mało, oskarżona kobieta na co dzień pełni służbę w policji Buenos Aires.