Wrocław. W 2021 roku o dużo droższe parkowanie

Od początku przyszłego roku zmieni się wysokość opłat za parkowanie we Wrocławiu. Uchwałę w tej sprawie przyjęła w czwartek rada miejska. Za godzinę parkowania w ścisłym centrum Wrocławia, w strefie A kierowcy zapłacą 7 zł, a w strefie B - 5 zł.

Zmiany przyjęte podczas czwartkowej sesji Rady Miasta Wrocławia mają obowiązywać w stolicy Dolnego Śląska od 1 stycznia 2021 r. Za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz śródmiejskiej strefy płatnego parkowania, a także wysokości opłat za postój samochodów w tych strefach głosowało 24 radnych Koalicyjnego Klubu Obywatelskiego, Nowoczesnej i Sojuszu dla Wrocławia. Przeciwko było 12 radnych PiS.

Zgodnie z przyjętą uchwałą, obecne strefy A i B znajdujące się w ścisłym centrum Wrocławia, objęte zostaną śródmiejską strefą płatnego parkowania. Opłaty za postój pobierane będą w niej codziennie od poniedziałku do niedzieli od godz. 9 do 20. Obecne kierowcy płacą za postój tylko w dni robocze, w godz. 9-18.

Wysokość opłat za postój w obszarze A wyniesie 7 zł za każdą godzinę. Obecnie opłata wynosi 3 zł za pierwszą godzinę, 3,60 za drugą, 4,30 za trzecią, 3 zł za czwartą i każdą kolejną godzinę.

Opłata za postój w obszarze B wyniesie 5 zł za każdą godzinę; aktualnie jest to 3 zł za pierwszą godzinę, czwartą i każdą kolejną. Opłata nieznacznie wzrasta za drugą i trzecią godzinę.

Strefa płatnego parkowania wyznaczona zostanie w granicach obecnie ustalonej strefy C. W strefie tej opłaty za postój pobierane będą tak jak do tej pory w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 9 do 18. Za godzinę parkowania kierowcy zapłacą tu 3 zł, a nie jak dotychczas 2 zł.

Uchwała przewiduje też zmiany cen części abonamentów parkingowych m.in. w obecnej strefie C oraz wprowadzenie możliwości wykupienia abonamentu w obszarze B.

W uzasadnieniu uchwały władze miasta podkreślają, że głównym celem podwyżek opłat za parkowanie jest wymuszenie rotacji i zwiększenie dostępności miejsc parkingowych w ścisłym centrum miasta.