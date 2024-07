Volvo zaliczyło wpadkę. Flagowy model z kolejnymi problemami

Problemów z Volvo EX90 ciąg dalszy. Flagowa nowość szwedzkiego producenta zadebiutowała na rynku ze sporym opóźnieniem, które było spowodowane problemami z oprogramowaniem. Teraz, na krótko przed rozpoczęciem pierwszych dostaw okazuje się, że z wielu funkcji, którymi szczyciła się marka, klienci nie będą mogli skorzystać jeszcze przez długi czas. Lista niedostępnych opcji jest zaskakująco długa.

Volvo EX90 lada dzień trafi na drogi. Wiele funkcji jeszcze nie działa

Volvo EX90 to flagowa nowość, która w gamie szwedzkiej marki zastąpi XC90. Elektryczny SUV mierzy ponad 5 metrów długości, ma blisko 3-metrowy rozstaw osi i jest dostępne w wersji 5-, 6-, i 7-osobowej. Samochód cechuje się wysokim poziomem bezpieczeństwa, bowiem za obserwowanie sytuacji na drodze odpowiadają zaawansowane urządzenia, które tworzą 360-stopniowy obraz otoczenia samochodu. Mowa w sumie o pięciu radarach, ośmiu kamerach i szesnastu ultradźwiękowych czujnikach. Zgodnie z zapowiedziami producenta, to najbezpieczniejszy samochód w historii szwedzkiej marki.

Jak się jednak okazuje, działanie kluczowych rozwiązań związanych z bezpieczeństwem może być na początku mocno ograniczone. Producent ostrzega, że pełen potencjał systemów wsparcia kierowcy, awaryjnego hamowania czy wykrywania przeszkód, będzie dostępny po aktualizacjach, które zostaną wprowadzone w późniejszym czasie. Właściciele nowego Volvo EX90 nie będą mogli również skorzystać ze wszystkich funkcji Apple CarPlay czy zmienić motywu wyświetlania informacji na ekranie wskaźników i wyświetlaczu centralnym z nocnego (ciemny) na dzienny (jasny). Nieco dłużej poczekają także na możliwość korzystania z takich funkcji jak:

Smart Charging - umożliwiającej planowanie ładowania z poziomu auta i aplikacji telefonu,

Plug & Charge - umożliwiającej rozpoczęcie procesu ładowania bez konieczności korzystania z kart i aplikacji operatorów ładowarek

Vehicle-to-home (V2H) - umożliwiającej inteligentne ładowanie samochodu z domowej sieci w najbardziej optymalnych godzinach i przy najniższej stawce prądu

Vehicle-to-grid (V2G) - umożliwiającej wymianę energii między autem, a siecią elektryczną

Volvo wystawia cierpliwość klientów na próbę

Wyjeżdżając z salonu samochodem, którego ceny startują od blisko 400 tys. zł klient oczekuje, że wszystko będzie w nim działać, jak powinno. Jak twierdzi dyrektor generalny marki Jim Rowan, osoby którym zależy na najwyższym bezpieczeństwie, nie powinni narzekać na ewentualne opóźnienia.

Cały sens pojazdu definiowanego programowo, który ma możliwości aktualizacji bezprzewodowej, polega na ciągłym aktualizowaniu tego oprogramowania. Myślę, że klienci, którzy inwestują w zaawansowane technologicznie produkty, takie jak EX90, w pełni to rozumieją i z czasem będą czerpać z tego korzyści. Jim Rowan, dyrektor generalny Volvo

Volvo EX90 - wersje, osiągi, zasięg

Volvo EX90 jest dostępne w trzech wersjach wyposażenia i trzech odmianach mocy, które różnią się pojemnością baterii i maksymalnym zasięgiem. Ofertę otwiera wersja Single Motor o mocy 279 KM z akumulatorem o pojemności 101 kWh, zapewniającym do 575 kilometrów zasięgu (WLTP). Odmiana Twin Motor posiada dwa silniki o systemowej mocy 408 KM, a większy akumulator o pojemności 107 kWh ma pozwolić na przejechanie na jednym ładowaniu do 600 kilometrów (WLTP). Topową odmianą jest wariant Twin Motor Performance, której maksymalna moc wynosi 517 KM, a zasięg to 590 kilometrów (WLTP). Wszystkie warianty nowego Volvo EX90 naładujemy z maksymalną mocą 250 kW (DC) i rozpędzimy maksymalnie do 180 km/h.

Volvo EX90 - ceny w Polsce

Ceny nowego modelu rozpoczynają się w Polsce od 399 900 zł - tyle zapłacimy za 5-miejscową odmianę w bazowej odmianie Core. Dwusilnikowy wariant 6-miejscowy w odmianie Plus startuje od 439 900 zł. Za najmocniejszą odmianę SUV-a trzeba zapłacić co najmniej 479 900 zł (6 os.). Rodzinny wariant 7-osobowy startuje od 409 900 zł w wersji z jednym silnikiem.

