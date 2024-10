Nowy Fiat Grande Panda wjechał na salony. Sprzedaż nowej odsłony miejskiego bestsellera, inspirowanej stylistycznie historycznym modelem z lat 80., ruszyła już na dwóch europejskich rynkach. Samochód zadebiutował w Holandii i we Francji w dwóch wersjach wyposażenia - La Prima oraz Grande Panda RED, a jego ceny zaczynają się od 25 tys. euro (ok. 110 tys. zł).

Fiat Grande Panda przejedzie 320 km na jednym ładowaniu

Włoska nowość póki co jest oferowana tylko w wersji elektrycznej. Ta jest wyposażona w litowo-jonowy akumulator o pojemności 44 kWh, który w cyklu mieszanym (wg WLTP) ma pozwolić na przejechanie nawet 320 km. Baterię naładujemy od 20 do 80 proc. prądem zmiennym (AC) o mocy do 7 kW - w takim scenariuszu zajmie to ok. 3 godz. i 45 min. Z kolei pod szybką ładowarką (DC) z maksymalną mocą 100 kW powinno to zająć nieco ponad 30 minut.

Zdjęcie Fiat Grande Panda w elektrycznym wydaniu oferuje do 320 km zasięgu na jednym ładowaniu. / Fiat / materiały prasowe

Jak szybki jest Fiat Grande Panda? Od 0 do 50 km/h w 4,2 sekundy

Przednią oś napędza motor o mocy 113 KM (83 kW), który od 0 do 50 km/h rozpędzi pudełkowatego crossovera w 4,2 sekundy. Pierwsza “setka" pojawia się natomiast po równych 11 sekundach. Prędkość maksymalna ograniczona została elektronicznie do 132 km/h, co oznacza, że komfortowo będzie można także podróżować na drogach szybkiego ruchu i autostradach. W późniejszym czasie do oferty dołączy także hybryda z 3-cylindrowym silnikiem o pojemności 1,2 litra, generującym moc 100 KM.

Zdjęcie Fiat Grande Panda ma 3,99 m długości. W miejskiej dżungli poradzi sobie znakomicie. / Fiat / materiały prasowe

Wszędzie się wciśnie. Fiat Grande Panda ma niecałe 4 metry długości

Nowa odsłona Fiata Pandy ma 3,99 m długości, 1,57 m wysokości i 1,76 m szerokości, a bagażnik zmieści 361 l bagażu. To zwinny i praktyczny mieszczuch z przemyślanym wnętrzem i pojemnymi schowkami w kabinie o łącznej pojemności 13 l. Na wyposażeniu znajdziemy cyfrowe wskaźniki o przekątnej 10 cali oraz nieco większy wyświetlacz systemu info-rozrywki o przekątnej 10,25 cala.

Zdjęcie Fiat Grande Panda ma nowoczesne i przemyślane wnętrze. Ma cyfrowe wskaźniki, ekologiczne materiały i sporo schowków. / Fiat / materiały prasowe

Gdzie produkowany jest Fiat Grande Panda? Ten model to wyjątek

Wszystkie mniejsze crossovery segmentu B zaprezentowane przez koncern Stellantis są produkowane w polskiej fabryce w Tychach. Nowy Fiat Grande Panda to wyjątek, bowiem w lipcu tego roku jego produkcja ruszyła w zakładach FCA Serbia w Kragujevacu.

Zdjęcie Pojemność bagażnika robi wrażenie - wynosi 361 litrów! / Fiat / materiały prasowe

Zdjęcie Fiat Grande Panda to włoska nowość. Ceny na zachodzie zaczynają się od ok. 110 tys. zł. / Fiat / materiały prasowe

Zdjęcie Włoski crossover pomieści do pięciu pasażerów. Kanapa składa się w proporcjach 60:40. / Fiat / materiały prasowe

Zdjęcie Nowy model Fiata będzie oferowany jako elektryk oraz spalinówka z silnikiem 1.2 o mocy 100 KM. / Fiat / materiały prasowe