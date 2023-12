Włamywali się do aut metodą na zagłuszacz. Zgarnęli ogromny łup

Spis treści: 01 Złodzieje łatwo wynajdywali swoje ofiary i włamywali się do ich samochodów

Złodzieje łatwo wynajdywali swoje ofiary i włamywali się do ich samochodów

Dwóch obywateli Ukrainy w wieku 28 i 35 lat, zostało zatrzymanych pod zarzutem włamywania się do samochodów i okradania kierowców. Jak informuje policja, mężczyźni działali od pół roku, a scenariusz ich działania był zawsze ten sam:

Mężczyźni typowali pod kantorami osoby, które wychodziły ze znaczną ilością gotówki, po czym wykorzystywali moment, kiedy użytkownik pojazdu wysiadał z niego, pozostawiając pieniądze w środku. wyjaśnia mł. asp. Małgorzata Skowrońska z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Według ustaleń policji, mężczyźni działali na terenie województwa lubelskiego oraz śląskiego. Niewykluczone, że na swoim koncie mają kradzieże na terenie innych regionów. Ukradli oni około 100 tys. zł. Zastosowano wobec nich trzymiesięczny areszt, a grozi im kara do 10 lat więzienia.

Jak działa kradzież metodą na zagłuszacz?

Złodzieje samochodowi mają kilka metod, pozwalających im na włamywanie się do pojazdów z wykorzystaniem elektroniki. Są to na przykład metoda na walizkę (wzmocnienie sygnału kluczyka, aby elektronika sądziła, że właściciel stoi przy aucie) oraz na gameboya (urządzenie, potrafiące samo wygenerować sygnał oryginalnego kluczyka).

Zatrzymani mężczyźni korzystali natomiast z zagłuszacza sygnału. Kiedy właściciel odchodził od pojazdu i zamykał go z pilota, sygnał był blokowany i pojazd pozostawał otwarty. Nie pozwala to na łatwe odjechanie autem, ale bez przeszkód można ukraść to, co jest w środku.

Jak bronić się przed kradzieżą na zagłuszacz?

Najprostszy sposób ochrony przed taką kradzieżą, to zwracanie uwagi, czy samochód zareagował na polecenie zamknięcia drzwi. Powinniśmy usłyszeć ryglowanie centralnego zamka i zobaczyć mrugnięcie świateł awaryjnych. Niektóre auta składają też automatycznie lusterka, a także dają możliwość włączenia sygnału dźwiękowego, który potwierdzi, że pojazd został zamknięty.

W razie wątpliwości, czy auto jest zabezpieczone, zawsze warto podejść i pociągnąć za klamkę. W razie podejrzeń, że sygnał kluczyka może być blokowany, zamknijmy auto przekręcając kluczyk w zamku.