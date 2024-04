Włamał się do Dacii i zasnął. Tak surowa kara nawet mu się nie śniła

Chwila relaksu i surowy wyrok

Do komendy na warszawskiej Woli wpłynęło zgłoszenie o usiłowaniu włamania do samochodu. Na miejsce został wysłany patrol policji, który zajął się wyjaśnieniem okoliczności zdarzenia. Z relacji świadka, a jednocześnie właściciela pojazdu wynikało, że idąc w kierunku swojego auta, zauważył w kabinie obcego człowieka. Włamywacz na widok mężczyzny wydostał się z samochodu i podjął próbę ucieczki. Spłoszonego jegomościa zatrzymali piesi, a sprawiedliwości stało się zadość.

Włamał się i zasnął. Jego wersja się nie zgadzała

W rozmowie z funkcjonariuszami zatrzymany 43-latek tłumaczył, że nie zależało mu na cudzych dobrach materialnych, tylko na chwili odpoczynku. Powodem włamania do Dacii miała być potrzeba na ucięcie sobie drzemki. Jak komentuje nadkom. Marta Sulowska z wolskiej policji, wersja włamywacza miała się nijak do sytuacji napotkanej w aucie. Wnętrze samochodu było splądrowane, schowki pootwierane, a przedmioty porozrzucane.

Zdjęcie Włamał się do auta i zasnął. 43-latka obudził rozwścieczony właściciel.

Padło na recydywistę. Grozi mu do 10 lat więzienia

Zatrzymany 43-latek usłyszał zarzut usiłowania kradzieży z włamaniem do pojazdu, działając w warunkach recydywy. Zgodnie z polskim prawem za to przestępstwo może grozić kara do 10 lat pozbawienia wolności. Okazało się także, że mężczyzna był wielokrotnie zatrzymywany i poszukiwany, a kilka razy przebywał już w zakładzie karnym. Na wniosek prokuratora sąd zdecydował o zastosowaniu wobec niego tymczasowego aresztowania na trzy miesiące.